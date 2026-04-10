Dér Heni: Vasárnap a gyermekeim jövőjéről, békéjéről döntök

– A NATO 27 éve kezdte bombázni az akkori Szerbiát, akkor ott éltem a szüleimmel és húgommal – emlékezett vissza videójában Dér Heni. Az énekesnő elmondta, hogyan próbálták megóvni a háború szörnyűségeitől, hogy mindabból a lehető legkevesebbet érezzék.

– Miután kétgyermekes családanya vagyok, fontosnak érzem, hogy a gyermekeim jövőjét megalapozzam – folytatta Dér Heni. Az énekesnő mindenkinek azt üzente:

Fontos, hogy a gyerekeim békében és biztonságban tudják élni a jövőjüket. Éppen ezért fontos, hogy április 12-én mindenki menjen el és válasszon. Hallgassatok a szívetekre!

