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Tarolt a Swietelsky, újabb milliárdos tendert nyertek meg a magyarok előtt

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Újabb, csaknem négymilliárd forintos vasútépítési közbeszerzést nyert az osztrák tulajdonú Swietelsky Vasúttechnika Kft., noha két magyar vállalkozás is olcsóbban vállalta volna a munkát. A történet egyik vesztese Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc korábbi veje, akinek érdekeltsége eredetileg elnyerte a megbízást, ám a közbeszerzési jogvita végül az osztrák vállalatnak kedvezett.

Kárpáti András
2026. 10. 19. 11:03
Újabb milliárdos vasúti megbízás került az osztrák Swietelskyhez. Forrás: Facebook/Swietelsky

A fejlemények politikai szempontból sem érdektelenek. A Tisza-kormány korábban a Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd Zrt.-t is kizárta egyes vasútépítési beruházásokból, köztük a Déli Körvasút fejlesztéséből. A korábbi kormányzati időszakhoz kötődő vállalkozások háttérbe szorulása így felvetheti a politikai indíttatás kérdését is, jóllehet a Homlok-cégek esetében a közbeszerzési döntéseket konkrét jogi és eljárási kifogások előzték meg.

Szaporodó külföldi megbízások

Az Ellenpólus arra is kitért, hogy a kormányváltás óta a Swietelsky és a Strabag több jelentős hazai infrastrukturális beruházásban jutott szerephez.

A Swietelsky például az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére is megbízást kapott, több mint 36 milliárd forint értékben. A Strabag eközben közútépítési és aszfaltozási munkákban szerzett újabb megrendeléseket.

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Pilhál Tamás
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Gender és fölszabadulás

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Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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