Tarolt a Swietelsky, újabb milliárdos tendert nyertek meg a magyarok előtt

A fejlemények politikai szempontból sem érdektelenek. A Tisza-kormány korábban a Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd Zrt.-t is kizárta egyes vasútépítési beruházásokból, köztük a Déli Körvasút fejlesztéséből. A korábbi kormányzati időszakhoz kötődő vállalkozások háttérbe szorulása így felvetheti a politikai indíttatás kérdését is, jóllehet a Homlok-cégek esetében a közbeszerzési döntéseket konkrét jogi és eljárási kifogások előzték meg.

Szaporodó külföldi megbízások

Az Ellenpólus arra is kitért, hogy a kormányváltás óta a Swietelsky és a Strabag több jelentős hazai infrastrukturális beruházásban jutott szerephez.

A Swietelsky például az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére is megbízást kapott, több mint 36 milliárd forint értékben. A Strabag eközben közútépítési és aszfaltozási munkákban szerzett újabb megrendeléseket.