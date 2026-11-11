Viszony – Marsi Anikóval címmel indul a TV2 egykori híradósának műsora

Az elmúlt harminc évet tényleg ebben a közegben töltöttem el, a televíziózásban, a lámpák között és a többi, és azt gondolom, hogy lettek, születtek, voltak nagyon érdekes emberi történeteim. Valamelyikből barátság lett, valamelyikből kevésbé, valamelyik munkakapcsolat és a többi, de a nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják