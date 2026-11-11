Viszony – Marsi Anikóval címmel indul a TV2 egykori híradósának műsora

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Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre a műsorvezető! Marsi Anikó az Origo YouTube-csatornáján debütál pénteken, és most elmondta, miről fog szólni a Viszony – Marsi Anikóval című műsor.

Magyar Nemzet
2026. 11. 11. 9:40
Viszony – Marsi Anikóval címmel indul a TV2 egykori híradósának műsora
Marsi Anikó, a műsor házigazdája Fotó: Mediaworks

Marsi Anikó szerint az elmúlt harminc évben rengeteg emberi történet részese lett a televíziózásnak köszönhetően.

Az elmúlt harminc évet tényleg ebben a közegben töltöttem el, a televíziózásban, a lámpák között és a többi, és azt gondolom, hogy lettek, születtek, voltak nagyon érdekes emberi történeteim. Valamelyikből barátság lett, valamelyikből kevésbé, valamelyik munkakapcsolat és a többi, de a nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják

– jelentette ki a műsor házigazdája.

Borítókép: Marsi Anikó, a műsor házigazdája (Fotó: Mediaworks)

 

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