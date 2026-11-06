Vidnyánszky Attila elmondta, miért nem beszél vele Nagy Ervin + videó

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Elindult az Origo új podcastműsora, a Négyszemközt Andor Évával, amelynek első vendége Vidnyánszky Attila volt. A Nemzeti Színház vezérigazgatója a Nagy Ervin kulturális államtitkárral való kapcsolatáról, az intézmény pénzügyi nehézségeiről és saját jövőjének bizonytalanságáról is beszélt. A teljes interjú már elérhető az Origo YouTube-csatornáján.

Viland Gabriella
2026. 11. 06. 17:27
Vidnyánszky Attila elmondta, miért nem beszél vele Nagy Ervin + videó
Vidnyánszky Attila Andor Éva műsorában Fotó: Szabolcs László Forrás: Origo

Minden csütörtökön új adással jelentkezik Andor Éva

Az Origo új podcastjában a napi események mellett a meghívott vendégek személyes történetei is hangsúlyt kapnak. Andor Éva arra keresi a választ, milyen élmények és döntések formálták beszélgetőpartnerei életét, mit tartanak igazán fontosnak, és milyen értékeket szeretnének továbbadni. A Négyszemközt Andor Évával csütörtökönként reggel nyolc órakor jelentkezik új adással. A Vidnyánszky Attilával készült első beszélgetés teljes egészében megtekinthető az Origo YouTube-csatornáján. A műsor további részleteiről az Origo kulturális rovatában olvashatnak.

 

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