Vidnyánszky Attila elmondta, miért nem beszél vele Nagy Ervin + videó

Minden csütörtökön új adással jelentkezik Andor Éva

Az Origo új podcastjában a napi események mellett a meghívott vendégek személyes történetei is hangsúlyt kapnak. Andor Éva arra keresi a választ, milyen élmények és döntések formálták beszélgetőpartnerei életét, mit tartanak igazán fontosnak, és milyen értékeket szeretnének továbbadni. A Négyszemközt Andor Évával csütörtökönként reggel nyolc órakor jelentkezik új adással. A Vidnyánszky Attilával készült első beszélgetés teljes egészében megtekinthető az Origo YouTube-csatornáján. A műsor további részleteiről az Origo kulturális rovatában olvashatnak.