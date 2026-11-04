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Andor Éva új műsorral tér vissza, mutatjuk ki lesz az első vendége

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Néhány hónapos szünet után újra képernyőre kerül Andor Éva: a műsorvezető Négyszemközt Andor Évával címmel indít beszélgetős műsort az Origo YouTube-csatornáján. A podcast első vendége Vidnyánszky Attila lesz, a további epizódok pedig hetente, csütörtökönként jelentkeznek.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 18:09
Andor Éva új műsorral tér vissza, mutatjuk ki lesz az első vendége
andor éva négyszemközt origo Andor Éva az Origón tér vissza az új műsorával (Fotó: MW)

A Négyszemközt Andor Évával első epizódja csütörtökön debütál az Origo YouTube-csatornáján. A sorozat ezt követően minden héten csütörtökön jelentkezik új beszélgetéssel.

Borítókép: Andor Éva az Origón tér vissza az új műsorával (Fotó: MW)

mező gáborvidnyánszky attilanemzeti színházműsororigoSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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