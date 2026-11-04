A Négyszemközt Andor Évával első epizódja csütörtökön debütál az Origo YouTube-csatornáján. A sorozat ezt követően minden héten csütörtökön jelentkezik új beszélgetéssel.
Andor Éva új műsorral tér vissza, mutatjuk ki lesz az első vendége
Néhány hónapos szünet után újra képernyőre kerül Andor Éva: a műsorvezető Négyszemközt Andor Évával címmel indít beszélgetős műsort az Origo YouTube-csatornáján. A podcast első vendége Vidnyánszky Attila lesz, a további epizódok pedig hetente, csütörtökönként jelentkeznek.
Borítókép: Andor Éva az Origón tér vissza az új műsorával (Fotó: MW)
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