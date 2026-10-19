Ez gyors volt: mégsem jön október 23-án Budapestre Emmanuel Macron
Egy hete még azt hirdette Magyar Péter, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából hazánkba látogat Emmanuel Macron. Azonban most Franciaország budapesti nagykövetsége azt közölte, hogy nem érkezik Budapestre a francia elnök.
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