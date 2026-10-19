Borítókép: Illusztráció (Fotó: Székelyhidi Balázs)
„Ma eljött a bosszú napja!” – országszerte több mint hetven iskolát fenyegettek meg
Országszerte több mint hetven oktatási intézményt fenyegettek meg hétfő reggel egy e-mailben, amely szerint robbanószereket helyeztek el az iskolákban. A fenyegetőző azzal írta alá üzenetét, hogy „Ma eljött a bosszú napja”, a rendőrség pedig megkezdte a szükséges intézkedéseket.
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