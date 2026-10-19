Milliós visszafizetés és duplázódó törlesztő várhat a babavárós családokra

A későbbi igénylőknek is milliókkal kell számolniuk

Egy 2020 júniusában felvett hitelnél az első öt évben, 3,95 százalékos kamattal mintegy 1,73 millió forint támogatás keletkezett. A 2025 júniusától számított, 10,5 százalék körüli kamat mellett a 17 hónapos haladék további 1,07 millió forintot jelentett.

A visszafizetendő összeg így megközelítheti a 2,8 millió forintot, miközben a havi törlesztő 44 ezerről 94 ezer forint körülire nőhet.

A legkisebb teher a 2021 októberében szerződőkre várhat, akiknek eredeti ötéves határideje eleve most járna le. Náluk az első öt évben 4,65 százalékos kamattal mintegy 2,04 millió forint támogatás gyűlt össze, amelyhez további körülbelül 55 ezer forint adódik. Így nagyjából 2,1 millió forintos visszafizetési kötelezettséggel és 93 ezer forint körüli havi törlesztővel számolhatnak.

A számítások 10 millió forintos, 240 hónapos futamidejű hitellel és évi 0,5 százalékos kezességvállalási díjjal készültek. A tényleges összeget a folyósítás időpontja és a felvett hitel nagysága határozza meg.

Két évig havi negyedmillió forint is lehet a teher

Amennyiben nem születik új kormányzati döntés, november 1-jével megszűnik a kamattámogatás. A bankok ezt követően értesítik az ügyfeleket az új törlesztőrészletről és a visszafizetési kötelezettségről.

Az addig igénybe vett támogatást a jogosultság megszűnésétől számított 120 napon belül, vagyis nagyjából 2027 február végéig kell egy összegben visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.

Bizonyos egészségügyi okok esetén ugyanakkor méltányossági kérelem nyújtható be a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz, a kamattámogatás megszűnését követő 90 napon belül. Erre például megváltozott munkaképesség, a társadalombiztosítás által finanszírozott reprodukciós eljárások sikertelensége vagy orvosilag igazolt ellenjavallat esetén van lehetőség.