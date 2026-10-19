Borítókép: A Konfront alapítói (Forrás: Facebook/Konfront)
Elindult a Konfront.hu, a Mandiner egykori munkatársai által alapított új magyar hírportál
Elindult a Konfront.hu, amelyet a Mandiner egykori munkatársai, Kohán Mátyás, Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel alapítottak. A jobboldali, konzervatív és szuverenista értékrendet képviselő portál a napi hírek mellett elemzésekkel, interjúkkal, háttéranyagokkal és oknyomozó írásokkal kíván jelen lenni a magyar nyilvánosságban.
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