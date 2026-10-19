Eldőlt a tiszás luxusvadász Kaprinyák Tibor sorsa

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A Tisza-frakció döntése értelmében a politikus képviselő maradhat, az élő környezetért felelős bizottság alelnöki pozíciójáról ugyanakkor le kell mondania.

Gábor Márton
2026. 10. 19. 12:07
Kaprinyák Tibor
Fotó: Haon

A frakcióvezető igazolhatja a hiányzást

Az ügy kapcsán az a kérdés is felmerül, hogy ki igazolja Kaprinyák múlt heti parlamenti távolmaradását? A házszabály alapján, ha egy frakciótag az adott hónap napirendjében feltüntetett, szavazatszámláló géppel lebonyolított szavazások több mint egynegyedén nem vesz részt, a hiányzás igazolásáról a képviselőcsoport vezetője dönt, és erről tájékoztatja a házelnököt. A házelnök ugyanakkor elutasíthatja az igazolást, ekkor a távolmaradás igazolatlannak minősül. Így 

ha Kaprinyákot valóban a frakció kötelezte távolmaradásra, előállhat az a helyzet, hogy ugyanannak a képviselőcsoportnak a vezetője igazolja a hiányzását, amelynek döntése miatt nem vesz részt a munkában.

Borítókép: Kaprinyák Tibor (Forrás: HAON)

kaprinyák tibortisza pártélő környezetért felelős bizottságbizottságországgyűlésSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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