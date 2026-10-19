Eldőlt a tiszás luxusvadász Kaprinyák Tibor sorsa

A frakcióvezető igazolhatja a hiányzást

Az ügy kapcsán az a kérdés is felmerül, hogy ki igazolja Kaprinyák múlt heti parlamenti távolmaradását? A házszabály alapján, ha egy frakciótag az adott hónap napirendjében feltüntetett, szavazatszámláló géppel lebonyolított szavazások több mint egynegyedén nem vesz részt, a hiányzás igazolásáról a képviselőcsoport vezetője dönt, és erről tájékoztatja a házelnököt. A házelnök ugyanakkor elutasíthatja az igazolást, ekkor a távolmaradás igazolatlannak minősül. Így