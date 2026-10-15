Kaprinyák Tibor botránya a Tisza-frakció belső viszonyaira is rávilágíthat

A frakcióvezető igazolhatja a hiányzást

Az ügy kapcsán az a kérdés is felmerül, hogy ki igazolja Kaprinyák parlamenti távolmaradását? A házszabály alapján, ha egy frakciótag az adott hónap napirendjében feltüntetett, szavazatszámláló géppel lebonyolított szavazások több mint egynegyedén nem vesz részt, a hiányzás igazolásáról a képviselőcsoport vezetője dönt, és erről tájékoztatja a házelnököt. A házelnök ugyanakkor elutasíthatja az igazolást, ekkor a távolmaradás igazolatlannak minősül. Így

ha Kaprinyákot valóban a frakció kötelezte távolmaradásra, előállhat az a helyzet, hogy ugyanannak a képviselőcsoportnak a vezetője igazolja a hiányzását, amelynek döntése miatt nem vesz részt a munkában.

Toroczkai szerint vagyonosodási vizsgálat van a háttérben

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője az Országgyűlés október 12-i plenáris ülésén kijelentette: „Kaprinyák Tibor ügyeiről régóta tudnak, de nem léptek. Élek a gyanúperrel, az az oka annak, hogy

most le akarják cserélni a képviselőt, hogy rájöttek, a vagyonosodási vizsgálat két év múlva kiterjed rá is.

Az is botrány, hogy oroszlánokat lőtt ki, de több tízmillió forintos hobbija volt. Megtakarítása több mint 100 millió forint, 81 ingatlan van a nevén, miközben 100 százalékig állami tulajdonú céget vezetett. Baromira kíváncsi lennék arra, hogy a vagyonosodási vizsgálat hogyan fogja ezt megmagyarázni.”