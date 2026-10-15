Kaprinyák Tibor botránya a Tisza-frakció belső viszonyaira is rávilágíthat

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Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor afrikai vadászfotói miatt, a tiszás képviselő az eljárás lezárásáig nem vesz részt a parlament munkájában. Az azonban továbbra is kérdés marad, hogy önként marad távol, vagy a frakció kötelezte erre. Herczeg Sándor politológus arra figyelmeztetett: a képviselőcsoport nem függesztheti fel tagjának parlamenti jogosultságait.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 15. 16:06
Kaprinyák Tibor
Fotó: Haon

A frakcióvezető igazolhatja a hiányzást

Az ügy kapcsán az a kérdés is felmerül, hogy ki igazolja Kaprinyák parlamenti távolmaradását? A házszabály alapján, ha egy frakciótag az adott hónap napirendjében feltüntetett, szavazatszámláló géppel lebonyolított szavazások több mint egynegyedén nem vesz részt, a hiányzás igazolásáról a képviselőcsoport vezetője dönt, és erről tájékoztatja a házelnököt. A házelnök ugyanakkor elutasíthatja az igazolást, ekkor a távolmaradás igazolatlannak minősül. Így 

ha Kaprinyákot valóban a frakció kötelezte távolmaradásra, előállhat az a helyzet, hogy ugyanannak a képviselőcsoportnak a vezetője igazolja a hiányzását, amelynek döntése miatt nem vesz részt a munkában.

Toroczkai szerint vagyonosodási vizsgálat van a háttérben

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője az Országgyűlés október 12-i plenáris ülésén kijelentette: „Kaprinyák Tibor ügyeiről régóta tudnak, de nem léptek. Élek a gyanúperrel, az az oka annak, hogy 

most le akarják cserélni a képviselőt, hogy rájöttek, a vagyonosodási vizsgálat két év múlva kiterjed rá is.

 Az is botrány, hogy oroszlánokat lőtt ki, de több tízmillió forintos hobbija volt. Megtakarítása több mint 100 millió forint, 81 ingatlan van a nevén, miközben 100 százalékig állami tulajdonú céget vezetett. Baromira kíváncsi lennék arra, hogy a vagyonosodási vizsgálat hogyan fogja ezt megmagyarázni.”

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Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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