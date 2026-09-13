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Aggasztó játék Szoboszlai Dominiktól, súlyos kritikákat kapott Liverpoolban

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Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának szombati játéknapján a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a Fulham ellen, ezzel a vendég londoniak az első pontjukat szerezték a Premier League-idényben. Andoni Iraola együttese az elmúlt hetekben látottak alapján talán a legrosszabb formáját mutatta, Szoboszlai Dominik és a szünetben becserélt Kerkez Milos sem tudott segíteni. A magyar válogatott csapatkapitányát finoman szólva sem dicsérték meg a helyi lapok.

Wiszt Péter
2026. 09. 13. 5:20
Szoboszlai Dominik a Fulham ellen nem nyújtott kimagasló teljesítményt Fotó: NurPhoto via AFP/News Images/Alfie Cosgrove
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Iraola és Alisson sem örült az egy pontnak

A Liverpool vezetőedzője most először észlelt komoly problémákat a helyzetek kialakításában és a gólszerzésben, ahogyan az is hiányzott, hogy valamelyik klasszisa egy pontrúgásból, távoli lövésből vagy egyéni villanásból eredményes legyen. Iraola két játékosára külön kitért a sajtótájékoztatón: a BL-keretből kihagyott Endo Vataru egyre jobb állapotban van, a 72. percben lecserélt Bradley Barcola pedig hamarosan mindkét szélen bevethető lesz, és fokozatosan épül fel a fizikai állapota és az önbizalma.

A három védéssel zárt Alisson Becker szintén úgy vélte, a teljes Liverpool csalódást keltő teljesítményt nyújtott, csapatként nem működött megfelelően, nem tudott hatékonyan letámadni. Az Atlético Madrid elleni hétközi mérkőzés fáradtsága a brazil kapus szerint érezhető volt, de ez nem lehet kifogás, főleg mert Iraola rengeteget segít a fejlődésben. Alisson kiemelte, a csapatnak több energiát, megfelelő mentalitást és jobb teljesítményt kell mutatnia.

A Liverpool kedden odahaza a Tottenham ellen játszik a ligakupa nyolcaddöntőjéért, majd vasárnap a Bournemouth otthonába látogat az angol bajnokságban.

Premier League, 4. forduló:

szombat:

  • Liverpool FC–Fulham 0-0
  • Aston Villa–Nottingham Forest 1-2 (0-0)
  • Bournemouth–Brentford 2-2 (1-1)
  • Chelsea–Hull City 2-2 (1-2)
  • Crystal Palace–Ipswich Town 2-3 (1-2)
  • Tottenham Hotspur–Everton 0-0
  • Sunderland–Arsenal 21.00

vasárnap:

  • Coventry City–Brighton 15.00
  • Manchester United–Manchester City 17.30

hétfő:

  • Leeds United–Newcastle United 21.00

 

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