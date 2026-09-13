Aggasztó játék Szoboszlai Dominiktól, súlyos kritikákat kapott Liverpoolban

Iraola és Alisson sem örült az egy pontnak

A Liverpool vezetőedzője most először észlelt komoly problémákat a helyzetek kialakításában és a gólszerzésben, ahogyan az is hiányzott, hogy valamelyik klasszisa egy pontrúgásból, távoli lövésből vagy egyéni villanásból eredményes legyen. Iraola két játékosára külön kitért a sajtótájékoztatón: a BL-keretből kihagyott Endo Vataru egyre jobb állapotban van, a 72. percben lecserélt Bradley Barcola pedig hamarosan mindkét szélen bevethető lesz, és fokozatosan épül fel a fizikai állapota és az önbizalma.

A három védéssel zárt Alisson Becker szintén úgy vélte, a teljes Liverpool csalódást keltő teljesítményt nyújtott, csapatként nem működött megfelelően, nem tudott hatékonyan letámadni. Az Atlético Madrid elleni hétközi mérkőzés fáradtsága a brazil kapus szerint érezhető volt, de ez nem lehet kifogás, főleg mert Iraola rengeteget segít a fejlődésben. Alisson kiemelte, a csapatnak több energiát, megfelelő mentalitást és jobb teljesítményt kell mutatnia.

A Liverpool kedden odahaza a Tottenham ellen játszik a ligakupa nyolcaddöntőjéért, majd vasárnap a Bournemouth otthonába látogat az angol bajnokságban.

Premier League, 4. forduló:

szombat:

Liverpool FC–Fulham 0-0

Aston Villa–Nottingham Forest 1-2 (0-0)

Bournemouth–Brentford 2-2 (1-1)

Chelsea–Hull City 2-2 (1-2)

Crystal Palace–Ipswich Town 2-3 (1-2)

Tottenham Hotspur–Everton 0-0

Sunderland–Arsenal 21.00

vasárnap:

Coventry City–Brighton 15.00

Manchester United–Manchester City 17.30

hétfő: