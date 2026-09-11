A Liverpool edzője figyelmeztetett, és ritkán hallható, önkritikus beismerést tett

Andoni Iraola önkritikája: még több idő kell neki

A Liverpool edzője saját csapatának eddigi teljesítményével nem teljesen elégedett. Bár Szoboszlaiék minden bajnokin két gólt szereztek, Iraola szerint túl sok energiát emésztett fel, hogy több alkalommal is hátrányból kellett visszakapaszkodniuk.

A csapatban benne vannak a gólok. Minden mérkőzésen teremtettünk helyzeteket, két gólt szereztünk, és néhány találkozón ennél többet is szerezhettünk volna. Most hatékonyabbnak kell lennünk

– fogalmazott a spanyol.

Az Atlético ellen Iraola saját bevallása szerint lassan reagált Diego Simeone váratlan taktikai húzására, és azt is elismerte, hogy új csapatánál még idő kell ahhoz, hogy az ilyen helyzetekben automatikusan jöjjenek a megoldások.

– Amikor két-három-négy éve együtt dolgozol egy csapattal, ezek a folyamatok könnyebbek. Elég annyit mondani, hogy „emlékeztek, amikor ezt csináltuk?”, és a játékosok már tudják, miről beszélsz. Nekünk még nincs meg ez az időnk együtt. Fel kell építenünk ezt a kapcsolatot, és jelenleg ennek a folyamatában vagyunk – ismerte el önkritikusan.

Barcola bevethető lehet, Gakpo játéka még kérdéses

Iraola jó hírekkel szolgált Bradley Barcola állapotáról. A PSG-től igazolt francia támadó az Atlético ellen görcs miatt hagyta el a pályát, de a vezetőedző szerint nem sérült meg.

– Nincs sérülése. Bevethetőnek kell lennie, ha minden a normális mederben halad – jelentette ki Iraola.

Cody Gakpo helyzete már bizonytalanabb. A holland támadó az Atlético elleni keretből is kimaradt.

– Tegnap nem edzett. Ma megpróbáljuk, és meglátjuk, készen áll-e holnapra. Egyelőre várnunk kell – mondta a Liverpool vezetőedzője.

Alexis Mac Allister az Atlético elleni remek teljesítményével egyértelműen megerősítette helyét Iraola terveiben.

– Nagyszerű játékosnak tartom. Nagyon jól érti a játékot, és megvan az a tapasztalata is, amely nagyon fontos egy jelenleg meglehetősen fiatal csapat számára. Nagyon örülök, hogy nálunk van. Remélem, tartani tudja ezt a teljesítményszintet, és ha még javítani is tud rajta, annál jobb.