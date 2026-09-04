Neves hiányzók és furcsa UEFA-besorolás a Liverpool BL-keretében

A francia utánpótlás-válogatott Djylian N'Guessan 2027 nyarától a Liverpool játékosa lesz. Fotó: AFP/Javier Torres

Új igazolás a Vörösöknél

Noha a Premier League nyári átigazolási időszaka a hét elején lezárult, a Liverpool mégis új játékost jelentett be pénteken. A 18 éves Djylian N'Guessan a francia Saint-Étienne-től érkezik jövő nyáron a Vörösökhöz, a mostani idényt azonban még a másodosztályú klubtól kölcsönben az élvonalbeli Brestnél tölti. N'Guessan tavaly az U20-as világbajnokságon negyedik helyezett Franciaország alapembere volt a támadósorban, valamint szintén 2025-ben az U17-es Eb-n négy gólt szerezve ezüstérmes lett, és a torna álomcsapatába is bekerült.

A kétpontos Liverpool pénteken este az újonc Ipswich vendége lesz a következő PL-fordulóban.