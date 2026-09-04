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Bruno Fernandes viszonválasza sem maradt el Szoboszlai Dominik odaszúrására

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Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő két középpályás a portugál futballista fia kapcsán kezdtek üzengetni egymásnak. Legutóbb Bruno Fernandes válasza került nyilvánosságra, miután Szoboszlai Dominik a Manchester United-játékos gyermekének rajongását kihasználva odaszúrt neki.

Wiszt Péter
2026. 09. 04. 7:51
Hungary midfielder Dominik Szoboszlai plays during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by
Szoboszlai és Fernandes (jobbra) már hétszer csaptak össze egymással futballpályán Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
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