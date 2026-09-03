A Liverpool edzője kimondta, hogy mi lehet Szoboszlai új szerepe a csapatban
Néhány napja még csak egy liverpooli elemzés vetette fel, most már Andoni Iraola maga beszélt arról, hogy Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kaphat fontos szerepet a Liverpoolban. A magyar válogatott csapatkapitánya a Nottingham Forest elleni bajnokin már ezen a poszton fejezte be a mérkőzést, és a jelek szerint ez nem feltétlenül egyszeri szükségmegoldás volt. Iraola külön kiemelte Szoboszlai sokoldalúságát.
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