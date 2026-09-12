A Liverpool gólt sem rúgott az eddig pont nélküli londoniaknak

Az U18-as Premier League-ben a Liverpool 4-2-re győzte le odahaza a Burnley-t, az angol utánpótlás-válogatott Farkas Erik góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből.
Premier League, 4. forduló:
szombat:
- Liverpool FC–Fulham 0-0
- Aston Villa–Nottingham Forest 1-2 (0-0)
- Bournemouth–Brentford 2-2 (1-1)
- Chelsea–Hull City 2-2 (1-2)
- Crystal Palace–Ipswich Town 2-3 (1-2)
- Tottenham Hotspur–Everton 18.30
- Sunderland–Arsenal 21.00
vasárnap:
- Coventry City–Brighton 15.00
- Manchester United–Manchester City 17.30
hétfő:
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