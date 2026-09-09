Mérföldkő Farkas Erik karrierjében, a kapufás lövése zárta le a BL-nyitányt
Az UEFA Ifjúsági Liga, vagyis az U19-es labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Liverpool korosztályos csapata kétgólos előnyben volt, végül 2-2-re zárt a vendég Atlético Madrid ellen. Farkas Erik csereként állt be, így első alkalommal játszhatott hazai pályán az ifjúsági BL-ben.
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