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Tollhegyen

Webernek tetszik

Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

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Pilhál György
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2026. 10. 01. 5:35
Fotó: Teknős Miklós
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Új időpontot kapott a Veszprém minden szempontból különleges döntője

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Megint hosszabbításba torkollhat a BL-győztes elleni finálé.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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