Napi keresztrejtvény
2026. 10. 01. 6:00
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Íme a legszelídebb oroszlánok, felismeri őket?
Az oroszlán az állatok királya, tartja a mondás, a valóságban és a mesékben is meglehetősen félelmetes vadállatoknak számítanak. Ám egyes esetekben, történetekben éppenhogy kedves, barátságos figurák a sörényes nagymacskák. Kvízünkben róluk lesz szó.