Közel sem makulátlan az NVVH elnökének céges múltja

Unger Anna Róza elnöki kinevezése a régi baloldalhoz fűződő viszonya okán is aggályokat szült. A Súlypont birtokába került önéletrajza szerint Unger mintegy másfél évig, 2008. februárja és 2009. júliusa között a Progresszív Intézet vezető elemzőjeként dolgozott – abban az időszakban, amikor a Gyurcsány Ferenc vezette kormány újabb körben durva megszorításokat vezetett be.

A 2008-ban alapított társaság több elemzésében is védeni próbálta az akkori kormányzati intézkedéseket, ideológiai és kommunikációs támaszt nyújtva az MSZP-SZDSZ koalíciónak.

Nem véletlenül: Unger Anna főnöke, Magyar Kornélia az intézet vezetése előtt a Gyurcsány-féle Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs stábjában dolgozott. Ráadásul az intézetigazgató a Súlypont információi szerint Gyurcsány Ferenc kedvenc politológusa volt.