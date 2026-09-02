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Közel sem makulátlan az NVVH elnökének céges múltja

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Újabb részletek láttak napvilágot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének múltjáról. A Súlypont szerint Unger Anna Róza korábban kültagja volt egy később felszámolás alá került és megszűnt vállalkozásnak. A történtek különösen annak fényében érdekesek, hogy Ungert vezetői tapasztalata és a régi baloldalhoz fűződő kapcsolatai miatt is számos kritika érte.

Munkatársunktól
2026. 09. 02. 13:46
Unger Anna Róza Forrás: Facebook
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Unger Anna Róza elnöki kinevezése a régi baloldalhoz fűződő viszonya okán is aggályokat szült. A Súlypont birtokába került önéletrajza szerint Unger mintegy másfél évig, 2008. februárja és 2009. júliusa között a Progresszív Intézet vezető elemzőjeként dolgozott – abban az időszakban, amikor a Gyurcsány Ferenc vezette kormány újabb körben durva megszorításokat vezetett be.

A 2008-ban alapított társaság több elemzésében is védeni próbálta az akkori kormányzati intézkedéseket, ideológiai és kommunikációs támaszt nyújtva az MSZP-SZDSZ koalíciónak.

Nem véletlenül: Unger Anna főnöke, Magyar Kornélia az intézet vezetése előtt a Gyurcsány-féle Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs stábjában dolgozott. Ráadásul az intézetigazgató a Súlypont információi szerint Gyurcsány Ferenc kedvenc politológusa volt.


 

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Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

A szabósegéd is megoldotta

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Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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