Jennifer-akció: egy szovjet tengeralattjáró, ami miatt majdnem kitört az atomháború

Howard Hughes, a milliárdos feltaláló-vállakozó kezébe adták a projekt megtervezését Fotó: AFP

Magát a kiemelést a hajóra felszerelt 100 méter hosszú és 30 méter széles Clementine fedőnevű szerkezetnek kellett végrehajtania, ami nyolc hatalmas és a felszínről irányított hidraulikus karom segítségével tudta megragadni a mélybe süllyedt tengeralattjáró törzsét.

Hosszas előkészületek után a Glomar Challenger 1974 nyarán futott ki a szupertitkos küldetésre,

hogy kiemelje a K-129 roncsát. Időközben azonban a szovjet hírszerzés is szimatot fogott, hogy valami készül a K-129 roncsa körül, ezért a szovjetek felszíni hajóegységek és műholdak bevetésével árgus szemekkel figyelték a hullámsír körzetét.

A Glomar Challenger archív fotón Fotó: Wikimedia Commons

Éppen azért az akció egyáltalán nem volt veszélytelen,

mert az amerikaiaknak egy szovjet kommandós akció lehetőségével, vagy akár a Glomar Challanger elsüllyesztésével is számolniuk kellett, aminek beláthatatlan nemzetközi következményei lettek volna.

A helyzetet még tovább bonyolította, hogy a The New York Times egyik szemfüles oknyomozó újságírója is szimatot fogott, és éppen arra készült, hogy a nyilvánosság elé tárja a titkos akcióról megszerzett adatokat. Ezt csak az újságíró és a főszerkesztő súlyos következményeket kilátásba helyező megfenyegetésével tudták megakadályozni az erre bevetett CIA-ügynökök.

KGB-s akció, ami világháborút akart kirobbantani

A kényes művelet végrehajtására a roncs helyzetének pontos meghatározása után 1974. augusztus 12-én került sor. A mélybe eresztett fogókaroknak sikerült is megragadniuk az elsüllyedt tengeralattjáró törzsét, de amikor a több mint öt kilométer mély aljazattól számítva már sikerült 1500 méterre felemelni a szovjet tengeralattjárót, bekövetkezett a baj.

A K-129 az óceán mélyén, a Glomar Challenger kiemelő szerkezetével (művészi ábra) Fotó: Pinterest

A hidraulikus fogószerkezet egyik karma hirtelen eltört, ezzel egyidejűleg a K-129 törzse összeroppant, kettétört, és az orrszekció mintegy 12 méter hosszú darabját leszámítva visszasüllyedt a mélybe.

Így a Jennifer- akció lényegében kudarcba fulladt.

Noha az amerikai kormány igyekezett eltitkolni a kudarcos projektet, egy másik nagy napilap, a Los Angeles Times oknyomozó újságírói ugyancsak szimatot fogtak, és őket már nem sikerült elhallgattatnia a CIA-nak. A nyilvánosságra hozott adatok, és az ezek nyomán közzétett hivatalos nyilatkozatok, illetve cáfolatok ellenére mind a mai napig nem lehet tudni, hogy egész pontosan mi állhatott a K-129 ügyének a hátterében.

A K-129 roncsának egy darabja az óceáni aljzaton Fotó: U.S. Navy

A K-129 dossziéja jelenleg is államtitoknak minősül. A titokzatos ügyről kiszivárgott egész vagy félinformációk után már sem az amerikai, sem pedig a szovjet hatóságok számára nem volt célszerű mély hallgatásba burkolózni.

A szovjetek egy igen szűkszavú közleményt adtak ki, amiben sajnálatos „balesetnek” nyilvánították a K-129 pusztulását.

A szovjetek szerint a „békés célú” K-129 egy amerikai Skate osztályú amerikai búvárhajóval, valószínűsíthetően az USS Swordfish támadó-atomtengeralattjáróval ütközött gyakorlatozás közben. Arról azonban már diszkréten hallgattak a szovjetek, hogy mit keresett a K-129 tengeralattjáró éles atomfegyverekkel a fedélzetén a Hawaii körüli vizeken.

Nem sikerült a költséges kiemelés Fotó: Pinterest

Az amerikai hatóságok ennél már valamivel beszédesebbnek bizonyultak. A amerikai álláspont szerint hidrogénszivárgás, és az annak nyomán bekövetkezett robbanás végzett a szovjet tengeralattjáróval.

A megválaszolatlan kérdések azonban ennek ellenére még ma is nyitva vannak. Ami ismert, hogy a K-129 83 fős állományban lévő személyzetén kívül további tíz, máig ismeretlen kilétű személy szállt fel a végzetes bevetésre történt kifutás napján a tengeralattjáró fedélzetére.

A gyanúba kevert USS Swordfish Fotó: U.S. Navy

Azt nem tudni, hogy ők kik voltak, és kinek a (felsőbb) parancsára, illetve milyen célból hajóztak be a tengeralattjáróra. A másik kérdés a kapott iránytól való eltérés, ami akkora, több ezer kilométeres eltérést jelent, amit nem lehet navigációs hibának tekinteni. Tehát csak az a következtetés marad, hogya K-129 egy olyan titkos és egészen maga szintű parancsot teljesített, amibe még a Szovjet Csendes-óceáni Flotta parancsnokai sem lettek beavatva. Erre vezethető vissza az is, hogy a K-129-et az eltűnése után a Kamcsatka-félsziget térségében keresték, holott a tengeralattjáró ettől több ezer kilométerre délre hajózva tűnt el.

A K-129 roncsának egy szekciója, a parancsnoki toronnyal Fotó: Wikimedia Commons

A másik talány, hogy miért volt nyitva két rakétavető siló, amit az USS Halibut atom-tengeralattjáró mélytengeri robotkamera felvételei bizonyítanak, és ami arra utal, hogy a K-129 éppen két nukleáris rakéta kilövésére készült.

A K-129 fedélzetén összesen három, nukleáris robbanófejekkel felszerelt R-21 típusú ballisztikus rakéta volt rendszeresítve a hivatalos adatok szerint. Ezeket 1968-ban a sokkal korszerűbb és sokkal nagyobb pusztítóerővel rendelkező 1 megatonnás SS-N-5 "Serb" kódnevű nukleáris rakétákkal váltották fel.

Amikor a tengeralattjáró felrobbant, csak 329 km-es távolságra volt a legközelebbi, az észak-hawaii szigetcsoporthoz tartozó amerikai haditengerészeti bázistól.

Kenneth Swell a csaknem fél évszázaddal a tragédia után kiadott és igen nagy vihart kiváltó „Red Star Rouge” (A gazember vörös csillag) oknyomozó művében arra a következtetésre jutott, hogy a KGB akkor főnöke, az ultraortodox Jurij Andropov által megszerveztt cinikus és a világot végveszélybe döntő akció lett volna a K-129 titkos művelete, amivel atomháborút akartak kiprovokálni olyan látszatot keltve, mintha kínai tengeralattjáró lőtt volna ki atomtöltetet egy hawaii katonai bázisra.

Jurij Andropov egykori KGB-főnök Fotó: AFP

(Swell korábban maga is haditengerészeti tisztként szolgált egy amerikai vadász atomtengeralattjárón, az USS Parche-n.) Kenneth Swell szerint a fedélzeten lévő KGB-ügynökök fegyverrel kényszeríthették Kobzar kapitányt az atomrakéták silójának kinyitására.

Swell feltételezése szerint a kapitány csak két siló fedelét nyitatta ki, a harmadikat szándékosan zárva tartotta, hogy az ezáltal képződő hidrogénnel felrobbantsa a K-129-et, önmagukat is elpusztítva abból a célból, hogy megmentsék a világot. Hogy így történhetett-e vagy sem, valószínűleg már sohasem fogjuk megtudni. A K-129 a Csendes-óceán öt kilométeres mélységében tovább őrzi ezeket a sötét titkokat.

A Jennifer-akció:

a hidegháború legköltségesebb és szupertitkos vállalkozása volt,

amelynek célja a Hawaii-közelében ismeretlen körülmények között elsüllyedt K-129,

atomfegyverekkel felszerelt szovjet tengeralattjáró kiemelése volt,

de az akció nem járt sikerrel,

és még ma sem ismertek a titkosított ügy részletei.







