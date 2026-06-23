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A fáraó, akinek útlevélkérelmet kellett benyújtania, hogy Párizsba utazhasson

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A bürokrácia szövevényes birodalmában olykor egészen furcsa, mi több, bizarr dolgok is megtörténhetnek. Erre példa a fáraó, az egyik leghíresebb ó-egyiptomi uralkodó, II. Ramszesz múmiájának Párizsba szállítása, amire a több mint háromezer éves bebalzsamozott tetemet megtámadt gombafertőzés és a test állagának megóvása miatt volt szükség.

Elter Tamás
2026. 06. 23. 19:52
II. Ramszesz arcrekonstrukciója Forrás: SIA.az
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Államfőnek kijáró katonai tiszteletadással fogadták

Ezért nem volt mit tenni, II. Ramszesz részére szabályszerű útlevél iránti kérelmet kellett benyújtani az illetékes belügyi hatósághoz, méghozzá az e célra előírt formanyomtatványon. 

Az útlevélhez szükséges kérelem rovatainak, a kérelmező nevének, születési évének és helyének, illetve az állampolgárságának a feltüntetéséig nem is okozott különösebb problémát a formanyomtatvány kitöltése, de az már komolyabb fejtörést okozott a derék tisztviselőknek, hogy mit írjanak a "kérelmező foglalkozása" megnevezésű rovatba. 

II. Ramszesz gránitszobra  Fotó: Wikimedia Commons

Némi tanácskozás és ide-oda telefonálgatás, továbbá az útlevélosztály illetékeseivel történt konzultáció után végül azt írták be az inkriminált rubrikába, hogy az útlevéligénylő foglalkozása: „elhunyt uralkodó”. A szabályszerűen kiállított útlevélbe természetesen az előírt formátumú igazolványképet is beillesztették, igaz, hogy ez egy némiképpen bizarr arckép, egy múmiaportré volt. 

A kitöltött és hatósági pecséttel ellátott útlevél birtokában immár nem volt semmiféle adminisztratív akadálya, hogy II. Ramszesz is „felszálljon” a konzervált testét Franciaországba szállító különgép fedélzetére. 

II. Ramszesz szabályszerűen kiállított  útlevele  Fotó: Liliom Safari Ltd.

De a fáraó Párizsba érkezése sem volt hétköznapi esemény. Az etikettre és a protokollra mindig is nagy figyelmet fordító franciák úgy gondolták, hogy ha már egy ennyire híres uralkodó érkezik a francia fővárosba, akkor a rangjának és méltóságának megfelelően illik őt fogadni. 

Éppen ezért amikor a Kairóból érkező különgép 1976. szeptember 26-án leszállt a párizsi Le Bourget nemzetközi repülőtéren, a háromezer éves illusztris vendég fogadására katonai díszszázad sorakozott fel a betonon, és II. Ramszeszt államfőnek kijáró tiszteletadásban részesítették. 

Ünnepélyesen fogadták Párizsban  Fotó: Daniel Simon/GAMMA-RAPHO

Mindenesetre igen szép gesztus volt a több mint háromezer éve meghalt történelmi személyiség emléke iránt kifejezett protokolláris tiszteletadás.

II. Ramszesz nevéhez fűződik Egyiptom aranykora

A legtöbb újbirodalmi fáraótól eltérően II. Ramszesz nem királyi családból való volt, hanem egyszerű sorból származó uralkodóként lett a Nílus-menti birodalom istenkirálya. II. Ramszesz nagyapja, Paramessze, a kiváló katona, a fiatalon elhunyt Tutanhamon nagyvezíre és az őt követő fáraó, Horemheb alatt szolgált. 

Tutanhamon arany koporsófedele   Fotó: Elter Tamás

A XVIII. dinasztia utolsó fáraójának azonban nem volt leszármazottja, Horemheb ezért hűséges katonatársát és bizalmasát, II. Ramszesz nagyapját, Paramesszét tette meg az utódjául. 

Paramessze I. Ramszesz néven lépett Alsó- és Felső-Egyiptom trónjára a XIX. dinasztia, egyben a legsikeresebb újbirodalmi uralkodócsalád, a Rameszida-dinasztia megalapítójaként. 

II. Ramszesz rendkívül hosszú, hatvanhat évig kitartó uralkodását tekintik az ókori Egyiptom aranykorának.

II. Ramszesz az ókori Egyiptom egyik legsikeresebb uralkodója volt Fotó: Wikimedia Commons

A királyi trónt i. e. 1279-ben foglalta el és az i. e. 1213-ban bekövetkezett haláláig viselte a fáraók koronáját. Uralkodásához sikeres hadjáratok, Egyiptom nagyhatalmi pozíciójának megerősítése, kiterjedt építkezések – ezek egyik leghíresebb emléke az Abu Szimbelben ma is álló nagy sziklatemploma, valamint a Nílus partján fekvő luxori Ámon-templom és a világhírű Ramesszeum –, továbbá az ország felvirágoztatása fűződnek. 

II. Ramszesz abban is eltért a kortársaitól, hogy nem fekete, hanem vörö színű volt a haja.

II. Ramszesz sziklatemploma Abu Szimbelben  Fotó:  Przemyslaw Idzkiewicz. / Wikimedia Commons

De II. Ramszesz nem csak a legsikeresebb, hanem egyben a legtermékenyebb fáraónak is bizonyult; a hagyomány úgy tartja, hogy a feleségeitől és ágyasaitól összesen 85 - más adat szerint legalább száz – gyermeke származott.

II. Ramszesz, az újbirodalmi XIX. dinasztia leghíresebb fáraójának múmiáján:

  • 1976-ban gombafertőzést azonosítottak, ami miatt
  • a fáraó múmiáján helyben el nem végezhető beavatkozásra volt szükség,
  • amire francia szakembereket kértek fel és ehhez Párizsba kellett szállítani a múmiát,
  • ez viszont csak a halott uralkodó nevére szabályszerűen kiállított útlevéllel volt lehetséges. 

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