A fáraó, akinek útlevélkérelmet kellett benyújtania, hogy Párizsba utazhasson

Államfőnek kijáró katonai tiszteletadással fogadták

Ezért nem volt mit tenni, II. Ramszesz részére szabályszerű útlevél iránti kérelmet kellett benyújtani az illetékes belügyi hatósághoz, méghozzá az e célra előírt formanyomtatványon.

Az útlevélhez szükséges kérelem rovatainak, a kérelmező nevének, születési évének és helyének, illetve az állampolgárságának a feltüntetéséig nem is okozott különösebb problémát a formanyomtatvány kitöltése, de az már komolyabb fejtörést okozott a derék tisztviselőknek, hogy mit írjanak a "kérelmező foglalkozása" megnevezésű rovatba.

II. Ramszesz gránitszobra Fotó: Wikimedia Commons

Némi tanácskozás és ide-oda telefonálgatás, továbbá az útlevélosztály illetékeseivel történt konzultáció után végül azt írták be az inkriminált rubrikába, hogy az útlevéligénylő foglalkozása: „elhunyt uralkodó”. A szabályszerűen kiállított útlevélbe természetesen az előírt formátumú igazolványképet is beillesztették, igaz, hogy ez egy némiképpen bizarr arckép, egy múmiaportré volt.

A kitöltött és hatósági pecséttel ellátott útlevél birtokában immár nem volt semmiféle adminisztratív akadálya, hogy II. Ramszesz is „felszálljon” a konzervált testét Franciaországba szállító különgép fedélzetére.

II. Ramszesz szabályszerűen kiállított útlevele Fotó: Liliom Safari Ltd.

De a fáraó Párizsba érkezése sem volt hétköznapi esemény. Az etikettre és a protokollra mindig is nagy figyelmet fordító franciák úgy gondolták, hogy ha már egy ennyire híres uralkodó érkezik a francia fővárosba, akkor a rangjának és méltóságának megfelelően illik őt fogadni.

Éppen ezért amikor a Kairóból érkező különgép 1976. szeptember 26-án leszállt a párizsi Le Bourget nemzetközi repülőtéren, a háromezer éves illusztris vendég fogadására katonai díszszázad sorakozott fel a betonon, és II. Ramszeszt államfőnek kijáró tiszteletadásban részesítették.