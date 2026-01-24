Fiume sorsa ma rejtett üzenettel bír

Budapest egyik kicsi, de annál elitistább túlélőmozija, a Bem adott helyet nemrég a Fiume vagy halál! című olasz–szlovén–horvát történelmi dokumentumfilm-szatíra sajtóvetítésének. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy csak az Uránia, a Művész, és még néhány vidéki mozi fogja műsoron tartani ezt az érdekes alkotást. De ha már a Bem szóba került, hadd idézzem fel, milyen különös emlékeket őrzök erről a helyről. Húsz éve itt láttam a Borat című áldokumentumfilm-vígjátékot is, amelynek egyes jelenetein egyedül csak én hahotáztam, hiszen nyomban leesett, hogy Sacha Baron Cohen nem Kazahsztánban, hanem egy munténiai cigánytelepen forgatott egy sor szenzációs jelenetet. A nézőtéren helyet foglaló bel-budai, bel-pesti „értelmiség” képviselői viszont csak csóválták a fejüket a polkorrektségtől megbénulva. Pedig csak nevetniük kellett volna a fricskán, de hát erre mondják:

más filmet néztünk.

A dokumentumfilmben számos régi képet és D'Annunzio által koordinált filmjelenetet… Forrás: Europeanfilmawards.eu

Most is valami hasonló történt a teremben, azzal a különbséggel, hogy a Borat-vetítést idéző közönség minden groteszk jeleneten röhögött, amit a horvát rendező a Fiume vagy halál!-ban kipréselt magából, jómagam viszont most inkább csendben figyeltem, hiszen itt valóságban is megtörtént drámai esetekről volt szó,

Magyarország pedig az Adria-parti város kizárólagos birtokosa volt, amit nem lehet elvitatni, s legfőképp nem lehet elviccelni.

Ezt maga módján a rendező, Igor Bezinovic is elismerte, és meglepő módon nem is ostorozta a kikötővárosban ma is erőteljesen jelen lévő örökségünket. Annak ellenére sem, hogy a mi ottani múltunk valóságosan magyar, nem kimondottan osztrák–magyar múlt volt. A tény, hogy most nem mi voltunk az ügyeletes fő nácik, hanem az őrült olasz költő, Gabriele D’ Annunzio, Fiume első világháború utáni megszállója, egy idő után érezhetően meg is ütötte a vélhetően máshoz szokott Bem Mozis törzsközönséget. Lám, megint más filmet kezdtünk el nézni.

…újrafényképeztek. Forrás: Europeanfilmawards.eu

Pedig nagyon tanulságos alkotást tett le az asztalra Bezinovic, aki a hitelesség kedvéért régi filmfelvételeket és képeslapokat újrafényképezve egy olyan filmmel ajándékozott meg bennünket, amely szó szerint a párját ritkítja.

Ilyet ugyanis nagyon nehezen tudna készíteni egy szlovák rendező, akinek a teljes országa Magyarországból lett kikanyarítva, vagy egy román, akinek a fele.