Európai Filmdíj: Tarolt az Érzelmi érték

Az Érzelmi érték című norvég dráma tarolt hat díjjal a Berlinben megrendezett 38. Európai Filmdíj átadóján: a legjobb film és a legjobb rendezés díját is Joachim Trier alkotása nyerte.

Forrás: MTI2026. 01. 18. 9:53
Stellan Skarsgard svéd színész a legjobb Európai színésznek járó díjjal és Renate Reinsve norvég színésző a legjobb Európai színésznőnek járó elismeréssel a 38. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben Fotó: Clemens Bilan Forrás: MTI/EPA
A Berlinben megrendezett 38. Európai Filmdíj átadóján az Érzelmi érték hat díjat hozott el: a rendezői, valamint a legjobb európai filmnek járó elismerés mellett a film főszereplői, Renate Reinsve és Stellan Skarsgard kapták a legjobb színész díját, Joachim Trier és Eskil Vogt a legjobb forgatókönyv kategóriában is nyert, a film hatodik díját pedig Hania Rani kapta a legjobb zeneszerzőként.

Ugo Bienvenu francia rendező a legjobb animációs filmnek járó díjjal a 38. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Oliver Laxe Sirat című spanyol–francia filmje öt díjat nyert: a legjobb operatőr (Mauro Herce), vágás (Cristóbal Fernández), szereposztás (Nadia Acimi, Luis Bertolo és Maria Rodrigo), látvány (Laia Ateca) és hang (Laia Casanovas, Amanda Villavieja és Yasmina Praderas) kategóriában.

A legjobb dokumentumfilmnek Igor Bezinovic Fiume o Morte! (Fiume vagy halál!) című rendezését választották, a legjobb animációs alkotásnak pedig az Arco – Fiú a jövőből című filmet Ugo Bienvenu rendezésében. 

Utóbbi produkciót jelölték a Fiatal Közönség Díjra is, amely kategóriában a három jelölt egyike egy magyar koprodukció, Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című produkciója volt.

A közönségszavazást a Siblings nyerte, amely Greta Scarano alkotása.

Az életműdíjat az Európai Filmakadémia idén a 87 éves Liv Ullmann norvég színésznőnek ítélte oda.

 

