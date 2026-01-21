Kiszelly Zoltán: Európa tudatosan eszkalál, és nem hajlandó elfogadni Trump békepárti álláspontját

Brüsszel jelenleg tűzoltásra kényszerül: miközben rendkívüli csúcstalálkozót készít elő a lehetséges válaszlépések megvitatására, az Európai Unió egyszerre próbálja kezelni az ukrajnai háború finanszírozását és az Egyesült Államokkal kiéleződő politikai konfliktust.

Európai vezetők ugyanakkor jelezték, hogy nem kívánnak kereskedelmi konfliktust az Egyesült Államokkal.

Dánia egyértelművé tette, hogy Grönland szuverenitása nem képezheti alku tárgyát, és figyelmeztetett: egy amerikai katonai fellépés a NATO végét jelentené. Több háborúpárti európai ország politikai és szimbolikus katonai támogatásáról biztosította a félautonóm területet.

A feszültség különösen veszélyes Ukrajna szempontjából, mivel az ország védelme nagymértékben az amerikai fegyverszállításoktól függ. Hiába hagyta jóvá az Európai Unió az újabb háborús finanszírozási csomagokat, azok önmagukban keveset érnek, ha Washington nem biztosítja a szükséges katonai eszközöket.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Guy Parmelin svájci elnökkel beszélget a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésén. Fotó: AFP/Laurent Gillieron

Európa a háborúhoz, Trump Grönlandhoz ragaszkodik

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott:

Az európaiak egy esetben engednék el Grönlandot, ha Trump kemény biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, és miután Trump nem tud és nem is akar ilyen kemény garanciákat adni, ezért Európa azonban nem teheti meg, hogy engedjen az amerikai elnöknek.

A szakértő szerint a probléma gyökere ennél mélyebbre nyúlik.

A konfliktus oka, hogy az Európai Uniónak el kellene engednie Ukrajnát, és a Trump által képviselt békeálláspontra kellene helyezkedni. Azonban Brüsszel is úgy fogja Ukrajnát, mint az a bizonyos majom a banánt, és ha elengedné – értsd: tárgyalna –, akkor ki tudna szabadulni, és a Trump nem tudná megfogni Európát

– tette hozzá.