Jó szobor, rossz szobor: Budapesten a giccs meghatározása nélkül indulhat vita a köztéri alkotásokról

Gyuriss Dániel Fotó: MCC

Gyuriss Dániel Az MCC Építészet és Emlékezet Műhelyének kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. Okleveles politológus, alap- és mesterszakos tanulmányait is a Corvinus Egyetemen végezte. Kutatásai a politikai képrombolásokkal, szimbolikával, emlékezetpolitikával és tömegmanipulációval foglalkoznak. Disszertációja az amerikai Black Lives Matter (BLM) mozgalom szoborrombolásait vizs­gálja. Jelenleg az ukrán–orosz fegyveres konfliktushoz köthető háborús jelképpusztítás és szimbolikus térfoglalás témájában folytat kutatást.

Szobrok az örökkévalóságnak?

A köztéri szobrászat egyik legnagyobb ellentmondása, hogy alkotásai elvileg az örökkévalóságnak készülnek, a történelem azonban ritkán bánik velük örökkévalóként. Gyuriss szerint ezt különösen jól példázza történelmünk. – A szobrok ritkán állnak meg 50–70 évnél tovább ugyanazon a helyen Magyarországon. Már az is nagy kegy a sorstól, ha egy szobor száz évig a helyén maradhat – mondta.

A szobor ugyanis nem egyszerűen bronz- vagy kőtárgy, hanem egy korszak pillanatképe arról, miként gondolkodik a jelen a múltról. Ezért változhat a jelentése akkor is, ha maga az alkotás változatlan marad.

A rendszerváltoztatás után például a kommunista korszak számos monumentális alkotása került ki eredeti környezetéből, ám idehaza jellemzően nem a teljes megsemmisítés, hanem az áthelyezés és a múzeumi térbe való költöztetés vált gyakorlattá. Így jött létre a Szoborpark, és így változtattak helyet olyan, korábban kiemelt helyen álló emlékművek is, mint Károlyi Mihály vagy Nagy Imre szobra.

Nálunk inkább az a divat, hogy a szobrok mozognak

– mondta.

Nem készül lista a szobrokról

A Köztéri Művészeti Szakmai Tanács ugyanakkor igyekezett egyértelművé tenni: jelenleg nincs napirenden valamiféle szoborjegyzék készítése, „és ha nincs erre komoly társadalmi igény, akkor nem is készül” olyan szakmai lista vagy vizsgálat, amely problémásnak, eltávolítandónak vagy áthelyezendőnek tartott köztéri alkotásokat sorolna fel.

Arra a kérdésre pedig, hogy kell-e szobrok elmozdításától tartani, azt írták:

a tanács nem mozdít el szobrokat, viszont feladata, hogy minél szélesebb körű párbeszédet kezdeményezzen a meglévő köztéri alkotásokról is.

Ez azonban felveti, milyen hatással lehet egy ilyen párbeszéd az emlékművek megítélésére. „A köztéri alkotások – elsősorban persze az emlékművek – mindig ki vannak téve annak, hogy a politikai és történelmi kontextusukat újraértékeljék” – tették hozzá. A kérdés tehát nem az, hogy történik-e újraértékelés, inkább az, hogy ki végzi el, milyen szempontok szerint, és van-e olyan társadalmi legitimációja, amely megakadályozza, hogy a művészeti kritika politikai leszámolássá váljon.

Szakmai véleményező testület alakult A Köztéri Művészeti Szakmai Tanács 2026. április 13-án, egy nappal az ország­gyűlési választás után alakult meg a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria szervezeti keretei között. A Fővárosi Közgyűlés által létrehozott szakmai véleményező testület Budapest köztéri művészeti alkotásaival és művészeti beavatkozásaival kapcsolatos állásfoglalásokat, ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg. Tagjai: dr. habil. Benkő Melinda Phd – BME, Urbanisztika Tanszék, urbanista építész; prof. Deli Ágnes habil DLA – szobrászművész; Erőss Nikolett – BTM – Budapest Galéria, főosztályvezető; Bardóczi Sándor – Budapest főtájépítésze, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala; Horváth Gideon – képzőművész; dr. Mélyi József – művészettörténész, Magyar Képzőművészeti Egyetem; dr. Pótó János – történész; Erő Zoltán – Budapest főépítésze, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala; Szepes Anna – drámainstruktor; Kádár Zsófia – BTM – Budapest Galéria, KMSZT-titkár.

Ki rendelte meg és miért?



Gyuriss Dániel szerint a köztéri emlékművek esetében mindig fel kell tenni egy alapvető kérdést: ki a megrendelő? – Az emlékműveknek mindig van társadalmi és politikai hozadékuk. Az emlékmű általában politikai megrendelésre készülő, de művészeti eszközökkel létrehozott köztérre szánt produktum. Ezért nagyon fontos, hogy ne az adott alkotás megrendelőjének politikai hovatartozása alapján soroljuk valamelyik művet a giccs vagy bármilyen más kategóriába – hangsúlyozta.