Rendkívüli

Ennyi volt, már nem védettek az üzemanyagárak

edzőváltásLipcseMartin DemichelisMartín DemichelisRB LeipzigBundesligavezetőedző

A sikeres vészkapus, aki nekiment Kahn autójának – ő vezetné trófeákig Gulácsiékat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az argentin Martín Demichelis lett a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. A lipcsei klub honlapjának beszámolója szerint a 45 éves tréner szerződése két évre szól. Az olasz útlevéllel is rendelkező Demichelis számára nem lesz ismeretlen a német Bundesliga.

Wiszt Péter
2026. 06. 23. 11:42
Martín Demichelis az RB Leipzig új vezetőedzője Fotó: AFP/Ulises Ruiz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marcel Schäfer sportigazgató kiemelte, hogy a nemzetközi szinten komoly tapasztalatokat szerző és kiemelkedő szakmai tudással rendelkező Demichelis kiválóan illeszkedik a Leipzighez és a klub globális látásmódjához. – Meggyőződésünk, hogy friss lendületet ad majd a csapatnak, és kulcsszerepet játszik a klub további sikereiben és fejlődésében – mondta Schäfer.

Martín Demichelis különleges pillanatai

A Leipzig kedden délelőtt a honlapján felelevenített öt emlékezetes pillanatot új edzője játékoskarrierjéből:

  • 2002-ben a River Plate Racing Club elleni bajnokiján az akkor 21 éves védő kényszerből állt be a kapuba, mert Ángel Comizzót kiállították, és a csapatnak már nem volt cserelehetősége. Demichelis vészkapusként nem kapott gólt, ráadásul társai még szereztek egy gólt, ami a későbbi bajnoki cím szempontjából is fontos volt.
  • 2003-ban került a Bayern Münchenhez, de eleinte szokatlanok voltak neki a stadion melletti szűk parkolóhelyek. Olyannyira, hogy tapasztalatlan sofőrként egyszer nekiment Oliver Kahn autójának. Miután bevallotta a kapusnak a balesetet, csapattársa megölelte és megnyugtatta őt, onnantól pedig szoros kapcsolat alakult ki közöttük.
  • Miután lemaradt a 2006-os vb-ről, még a visszavonuláson is elgondolkodott, de miután Diego Maradona lett az argentin válogatott szövetségi kapitánya, bekerült a keretbe, sőt az alapemberek közé – Demichelis nem győzte méltatni Maradonát, akit mentorának tekintett.
  • A 2010-es, Lyon elleni idegenbeli BL-elődöntőben a Bayern edzője, Louis van Gaal becserélte Demichelist, de előtte arcon puszilta védőjét, aki ennek következtében hangosan felnevetett.
  • 2013 nyarán a Málagától az Atléticóhoz igazolt, ám két hónappal később már a Citynél futballozott anélkül, hogy egyetlen mérkőzést is játszott volna Madridban. Az év végén angol bajnok lett, de több helyen La Liga-címet is társítanak hozzá ugyanabban az idényben.

A pályán és azonkívül is érzelemdús Martín Demichelisre egykori edzői közül Manuel Pellegrini volt a legnagyobb hatással, de elmondása szerint többek között Ottmar Hitzfeldtől, Louis van Gaaltól és Felix Magathtól is sokat tanult. Ha Lipcsében az ő sikereikhez hasonlót tud elérni, annak Gulácsi Péter és Willi Orbán is nagyon örülhet majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenség

Francesca ismét hibátlan

Bayer Zsolt avatarja

Csak az a baj, hogy...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu