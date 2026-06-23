A sikeres vészkapus, aki nekiment Kahn autójának – ő vezetné trófeákig Gulácsiékat

Marcel Schäfer sportigazgató kiemelte, hogy a nemzetközi szinten komoly tapasztalatokat szerző és kiemelkedő szakmai tudással rendelkező Demichelis kiválóan illeszkedik a Leipzighez és a klub globális látásmódjához. – Meggyőződésünk, hogy friss lendületet ad majd a csapatnak, és kulcsszerepet játszik a klub további sikereiben és fejlődésében – mondta Schäfer.

Martín Demichelis különleges pillanatai

A Leipzig kedden délelőtt a honlapján felelevenített öt emlékezetes pillanatot új edzője játékoskarrierjéből:

2002-ben a River Plate Racing Club elleni bajnokiján az akkor 21 éves védő kényszerből állt be a kapuba, mert Ángel Comizzót kiállították, és a csapatnak már nem volt cserelehetősége. Demichelis vészkapusként nem kapott gólt, ráadásul társai még szereztek egy gólt, ami a későbbi bajnoki cím szempontjából is fontos volt.

2003-ban került a Bayern Münchenhez, de eleinte szokatlanok voltak neki a stadion melletti szűk parkolóhelyek. Olyannyira, hogy tapasztalatlan sofőrként egyszer nekiment Oliver Kahn autójának. Miután bevallotta a kapusnak a balesetet, csapattársa megölelte és megnyugtatta őt, onnantól pedig szoros kapcsolat alakult ki közöttük.

Miután lemaradt a 2006-os vb-ről, még a visszavonuláson is elgondolkodott, de miután Diego Maradona lett az argentin válogatott szövetségi kapitánya, bekerült a keretbe, sőt az alapemberek közé – Demichelis nem győzte méltatni Maradonát, akit mentorának tekintett.

A 2010-es, Lyon elleni idegenbeli BL-elődöntőben a Bayern edzője, Louis van Gaal becserélte Demichelist, de előtte arcon puszilta védőjét, aki ennek következtében hangosan felnevetett.

2013 nyarán a Málagától az Atléticóhoz igazolt, ám két hónappal később már a Citynél futballozott anélkül, hogy egyetlen mérkőzést is játszott volna Madridban. Az év végén angol bajnok lett, de több helyen La Liga-címet is társítanak hozzá ugyanabban az idényben.

A pályán és azonkívül is érzelemdús Martín Demichelisre egykori edzői közül Manuel Pellegrini volt a legnagyobb hatással, de elmondása szerint többek között Ottmar Hitzfeldtől, Louis van Gaaltól és Felix Magathtól is sokat tanult. Ha Lipcsében az ő sikereikhez hasonlót tud elérni, annak Gulácsi Péter és Willi Orbán is nagyon örülhet majd.