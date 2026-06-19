Szentségtörés? Szoboszlai árának a másfélszeresét ajánlja a Liverpool a Lipcsének
Angliában arról írnak, hogy a Liverpool javított ajánlattal térhet vissza Yan Diomande megszerzéséért Lipcsébe. Az RB Leipzig ugyanis elutasította az angolok első 86 millió fontos ajánlatát a 19 éves szélsőért. A Liverpool azonban nem riad vissza, így akár Szoboszlai Dominik vételárának másfélszeresét is kifizetheti a Lipcsének.
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