szélerőművillamosenergiaKapitány István

Téves alapokra épül és túl optimista a kormány szélerőművi stratégiája

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A beépített szélerőművi kapacitás növelése nem egyenlő a biztonságos villamosenergia-ellátással – erre figyelmeztet Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a kormány nagyszabású fejlesztési tervei kapcsán. A Mavir adatai szerint tavaly több olyan időszak is volt, amikor a nap- és szélerőművek együttes teljesítménye gyakorlatilag nullára csökkent.

Somogyi Orsolya
2026. 06. 28. 6:35
Fotó: PATRICK PLEUL Forrás: DPA
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A hazai szélerőművek beépített teljesítménye jelenleg 325 MW, a tavalyi átlagos teljesítményük azonban mindössze 58,95 MW volt, ami 18,1 százalékos kihasználási tényezőnek felel meg. A termelésük egész évben -1,26 és 269 MW között ingadozott. 2025-ben 3166 olyan negyedórás időszak (33 nap) fordult elő, amikor a szélerőművek önfogyasztása meghaladta a termelésüket, vagyis a rendszer szempontjából nettó fogyasztóként jelentek meg.

Ilyenkor természetesen más erőműveknek kellett biztosítaniuk a működésükhöz szükséges villamos energiát. Ennek fényében Hárfás szerint különösen aggályos a Kapitány István által ígért négy GW szélerőművi kapacitásbővítés.

Ne a német út legyen a mérvadó, az Energiewende megbukott

A kudarcba fulladt energiafordulatot követően ma már új gázerőművek építését tervezi Németország, de hatalmas összegeket költ a hálózatfejlesztésre és az energiatárolás kiépítésére – sorolta Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy egyre nagyobb hangsúly kerül az importra is az ellátás stabilitása érdekében. – Ez azért alakul így, mert a német kormány úgy gondolta, hogy a stabilan működő atomerőművek helyett minden megoldható megújuló alapú energiatermeléssel, csakhogy ez nem így működik. Kapitány István miniszter eddigi szakmai múltja mentén erős korreláció körvonalazódik a német és a magyar energiapolitika között, és ez alapján a háttérben álló érdekcsoportok közötti átfedés feltételezhető – vélte a szakértő. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindezek fényében különösen szembötlő, hogy

ismét felerősödtek Magyarországon a Paks II atomerőmű szükségességét megkérdőjelező hangok, ráadásul több médiumon elkezdődött a lakosság felkészítése az energiaárak „szükségszerű” növekedésére.

 

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