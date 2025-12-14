technológiaegyesült államokmagyarországsmr

Három ok, ami miatt úttörő lehet Magyarország a mini atomreaktorok elterjedésében

Magyarország több olyan adottsággal rendelkezik, amelyek kedvező kiindulópontot jelentenek a kis moduláris reaktorok hazai elterjedéséhez. A több mint négy évtizedes nukleáris tapasztalat, a felkészült kutatói és mérnöki háttér, valamint az amerikai együttműködés együttesen teremtenek stabil környezetet az új technológia vizsgálatához. Bár az SMR-ek többsége még demonstrációs vagy engedélyezési fázisban van, Magyarország ma jobb pozícióból kezdheti meg az előkészítést, mint számos olyan ország, amely most vezetné be a nukleárisenergia-termelést.

Somogyi Orsolya
2025. 12. 14. 6:40
Forrás: MTVA / YouTube
Ideális terep lehet hazánk arra, hogy úttörővé váljon a kis méretű moduláris atomreaktorok (SMR) elterjedésében, mégpedig három ok miatt. Magyarország már évtizedek óta alkalmazza a nukleáris alapú energiatermelést, továbbá hosszú múltra visszatekintő tudományos kiválósággal és felkészült partnerekkel rendelkezik. Hazánk az Egyesült Államokkal együttműködve gyorsítaná fel az SMR-ek hazai telepítéséhez szükséges előkészítő folyamatokat. Erről a november 7-én Washingtonban aláírt dokumentum szól, amelyben rögzítették a felek azon célját, hogy Magyarország bővítse és diverzifikálja atomenergia-kapacitásait. A két állam együttműködik a nukleárisüzemanyag-ellátásban, az elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolásában, valamint az új atomtechnológiák – köztük akár tíz SMR – magyarországi alkalmazási lehetőségeinek feltárásában. A megállapodás hangsúlyozottan nem elköteleződés egy konkrét építési projektre, hanem keretet ad a további szakmai, műszaki és engedélyezési előkészítésnek. Ez alapján annak néztünk utána, milyen alappal várja Magyarország a sok tekintetben bejáratott, de mégis újdonságnak számító technológiát.

Forrás: MTVA / YouTube

Több évtizednyi tapasztalat

Magyarország több mint negyven éve üzemelteti a paksi atomerőművet. Ezalatt a nemzetgazdaság részévé vált a nukleárisenergia-termelés, mint megbízható és alapvető forrás. Alkalmazásához szigorú szabályozási környezet, engedélyezési eljárások és protokollok szükségesek, amelyek már mind kiépültek és működnek, bejáratottak. 

Emiatt az SMR-technológiát stabil, bevált jogi és hatósági háttér várja, ami minimalizálja a kockázatokat. Az előkészületek megkezdéséhez szükség volt arra is, hogy az Országgyűlés megszavazza az előzetes elvi hozzájárulást, az atomtörvény módosítását – ez szerdán meg is történt.

Tudományos kiválóság

Lényeges tényező, hogy Magyarországon megvan a nukleáris létesítmények beruházásához és üzemeltetéséhez szükséges humán erőforrás és szellemi tőke. Számos magyar egyetem és kutatóintézet rendelkezik kiváló nukleáris mérnöki, fizikai és radiokémiai képzésekkel, ami segíti a szakemberek folyamatos utánpótlását. Idetartozik, hogy a magyar nukleáris kutatók és mérnökök hagyományosan aktív szerepet vállalnak a nemzetközi nukleáris együttműködésekben, így például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség munkájában. 

Ez a kiterjedt kapcsolatrendszer megkönnyíti az SMR-technológiák átvételét, licencelését és az innovációkba való bekapcsolódást. Az sem elhanyagolható, hogy a hazai kutatói bázis független szakmai értékelést adhat a bevezetendő reaktortípusokról, segítve ezzel a döntéshozatalt a technológia kiválasztásában és a biztonsági szempontok értékelésében.

A partnerek már itt vannak

A nukleáris múlt miatt a piaci és a szakmai szereplők már jelen vannak Magyarországon. Az állami tulajdonú energetikai vállalat, az MVM rendelkezik a Pakson szerzett üzemeltetési és beruházási tapasztalattal, ami elengedhetetlen egy új típusú reaktor bevezetéséhez és hosszú távú menedzseléséhez. A Paks I és Paks II projektek köré kiépült hazai és regionális beszállítói hálózat képes lehet bizonyos SMR-elemek kialakítására vagy kapcsolódó építési és villamosmérnöki munkák elvégzésére, így csökkenhetnek a beruházási kockázatok és növekszik a hazai hozzáadott érték. A nemzetközi együttműködések pedig (az orosz mellett francia, és most már amerikai partnerekkel) biztosítja a hozzáférést a legújabb technológiákhoz.

A felkészülés nem ért véget

Ezzel együtt bőven van még mit tenni. A magyar villamosenergia-átviteli hálózat az elmúlt évtizedekben elsősorban centralizált rendszerre, vagyis a nagy erőművek központosított termelésére épült ki. 

Az SMR-ek bevezetése a hálózat szempontjából decentralizált termelést jelent, és a megújuló energiaforrások (nap, szél) rohamos terjedésével együtt megerősítéseket tesz szükségessé. A hálózatot dinamikusan kell fejleszteni, hogy felkészüljön a decentralizált, több kisebb, 50–300 MW-os egységből álló termelési modellre. Ez magában foglalja az átviteli és elosztóvezetékek, transzformátorállomások bővítését, valamint az okoshálózat-technológiák bevezetését, amelyek kezelni tudják az új feladatot.

Elsőnek lenni a legjobb?

A három fenti tényező együttesen olyan környezetet teremt, amely kiemeli Magyarországot azon országok közül, amelyek még csak most kezdenék kiépíteni nukleáris programjukat. Az kérdés, hogy minden szempontból jó-e elsőnek lenni egy új technológia bevezetésében. Ez mindig tartogathat rejtett kockázatokat, hiszen menet közben is merülhetnek fel olyan problémák, amelyekre a tervezéskor nem gondoltak, gondolhattak. Egy bejáratott technológiát pedig magabiztosabban és olcsóbban lehet honosítani. A költségek alakulása is bizonytalan, hiszen még nem áll rendelkezésre olyan modell, amely bizonyítottan sorozatgyártásban gazdaságos lenne. Az SMR-koncepcióhoz világszerte nagy reményeket fűznek, de a legtöbb SMR-modell még demonstrációs vagy engedélyezési fázisban van, bár már léteznek üzemelő prototípusok is (orosz, kínai). 

Márpedig a cél az, hogy piacképes, sorozatban gyártható reaktorok érkezzenek Magyarországra. Mindezzel együtt a magyar–amerikai együttműködés politikai és energetikai szempontból is igen fontos: hozzájárulhat a technológiai függőség mérsékléséhez, különösen, ha a nukleárisüzemanyag-ellátás diverzifikációja tovább erősödik, valamint új fejlesztési irányokat nyithat meg a hazai atomenergetikában.

A minireaktorok jó szolgálatot tehetnek a jövőben gyárak és települések, illetve a mind nagyobbra növekedő és sokasodó adatközpontok áramellátására is, és bizonyosan nem ártana, ha minél előbb rendelkezne az ország ilyen lehetőséggel.

 

               
       
       
       

