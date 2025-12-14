Három ok, ami miatt úttörő lehet Magyarország a mini atomreaktorok elterjedésében

Ideális terep lehet hazánk arra, hogy úttörővé váljon a kis méretű moduláris atomreaktorok (SMR) elterjedésében, mégpedig három ok miatt. Magyarország már évtizedek óta alkalmazza a nukleáris alapú energiatermelést, továbbá hosszú múltra visszatekintő tudományos kiválósággal és felkészült partnerekkel rendelkezik. Hazánk az Egyesült Államokkal együttműködve gyorsítaná fel az SMR-ek hazai telepítéséhez szükséges előkészítő folyamatokat. Erről a november 7-én Washingtonban aláírt dokumentum szól, amelyben rögzítették a felek azon célját, hogy Magyarország bővítse és diverzifikálja atomenergia-kapacitásait. A két állam együttműködik a nukleárisüzemanyag-ellátásban, az elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolásában, valamint az új atomtechnológiák – köztük akár tíz SMR – magyarországi alkalmazási lehetőségeinek feltárásában. A megállapodás hangsúlyozottan nem elköteleződés egy konkrét építési projektre, hanem keretet ad a további szakmai, műszaki és engedélyezési előkészítésnek. Ez alapján annak néztünk utána, milyen alappal várja Magyarország a sok tekintetben bejáratott, de mégis újdonságnak számító technológiát.

Forrás: MTVA / YouTube

Több évtizednyi tapasztalat

Magyarország több mint negyven éve üzemelteti a paksi atomerőművet. Ezalatt a nemzetgazdaság részévé vált a nukleárisenergia-termelés, mint megbízható és alapvető forrás. Alkalmazásához szigorú szabályozási környezet, engedélyezési eljárások és protokollok szükségesek, amelyek már mind kiépültek és működnek, bejáratottak.

Emiatt az SMR-technológiát stabil, bevált jogi és hatósági háttér várja, ami minimalizálja a kockázatokat. Az előkészületek megkezdéséhez szükség volt arra is, hogy az Országgyűlés megszavazza az előzetes elvi hozzájárulást, az atomtörvény módosítását – ez szerdán meg is történt.

Tudományos kiválóság

Lényeges tényező, hogy Magyarországon megvan a nukleáris létesítmények beruházásához és üzemeltetéséhez szükséges humán erőforrás és szellemi tőke. Számos magyar egyetem és kutatóintézet rendelkezik kiváló nukleáris mérnöki, fizikai és radiokémiai képzésekkel, ami segíti a szakemberek folyamatos utánpótlását. Idetartozik, hogy a magyar nukleáris kutatók és mérnökök hagyományosan aktív szerepet vállalnak a nemzetközi nukleáris együttműködésekben, így például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség munkájában.

Ez a kiterjedt kapcsolatrendszer megkönnyíti az SMR-technológiák átvételét, licencelését és az innovációkba való bekapcsolódást. Az sem elhanyagolható, hogy a hazai kutatói bázis független szakmai értékelést adhat a bevezetendő reaktortípusokról, segítve ezzel a döntéshozatalt a technológia kiválasztásában és a biztonsági szempontok értékelésében.

A partnerek már itt vannak

A nukleáris múlt miatt a piaci és a szakmai szereplők már jelen vannak Magyarországon. Az állami tulajdonú energetikai vállalat, az MVM rendelkezik a Pakson szerzett üzemeltetési és beruházási tapasztalattal, ami elengedhetetlen egy új típusú reaktor bevezetéséhez és hosszú távú menedzseléséhez. A Paks I és Paks II projektek köré kiépült hazai és regionális beszállítói hálózat képes lehet bizonyos SMR-elemek kialakítására vagy kapcsolódó építési és villamosmérnöki munkák elvégzésére, így csökkenhetnek a beruházási kockázatok és növekszik a hazai hozzáadott érték. A nemzetközi együttműködések pedig (az orosz mellett francia, és most már amerikai partnerekkel) biztosítja a hozzáférést a legújabb technológiákhoz.