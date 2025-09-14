Donald TuskLengyelországorosz-ukrán háború

Már a lengyeleknek is elegük van Tusk ukránpárti politikájából

Szembemenne a polgárok véleményével a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk mindenáron folytatná a háborúpárti politikát.

Munkatársunktól
2025. 09. 14. 19:59
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: AFP
Egyre jobban elegük van a lengyeleknek a Donald Tusk vezette liberális kormány háború- és Ukrajna-párti politikájából.

Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski pénteken Kijevbe látogatott
Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski pénteken Kijevbe látogatott (Fotó: NurPhoto via AFP)

Tusk azonban ahelyett, hogy a választók akaratát és az országa érdekét tartaná szem előtt, inkább a politikusokat és a polgárokat győzködi a jelenlegi politika folytatásának szükségességéről.

A Kreml által valódi félelmek és érzelmek alapján keltett, Ukrajnával szembeni oroszbarát hangulat és ellenségeskedés egyre növekvő hulláma van. A politikusok feladata, hogy megállítsák ezt a hullámot, ne pedig meglovagolják azt. Ez a lengyel politikai osztály egészének hazafiságát és érettségét teszi próbára

– írta a lengyel kormányfő a közösségi médiában.

Tusk a szerdára virradóra történt, állítólag orosz drónok által elkövetett légtérsértéssel kapcsolatban is inkább szította az indulatokat ahelyett, hogy nyugtatni igyekezett volna a kedélyeket. Amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy a légtérsértés hiba is lehetett, Tusk és külügyminisztere, Radoslaw Sikorski azonnal és határozottan elutasította Trump indoklását.

Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt

– írta Tusk.

Nem, ez nem volt tévedés

– kommentálta az amerikai elnök szavait Sikorski, aki feleségével, Anne Applebaum amerikai újságíróval pénteken Kijevbe látogatott.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

