Egyre jobban elegük van a lengyeleknek a Donald Tusk vezette liberális kormány háború- és Ukrajna-párti politikájából.
Tusk azonban ahelyett, hogy a választók akaratát és az országa érdekét tartaná szem előtt, inkább a politikusokat és a polgárokat győzködi a jelenlegi politika folytatásának szükségességéről.
A Kreml által valódi félelmek és érzelmek alapján keltett, Ukrajnával szembeni oroszbarát hangulat és ellenségeskedés egyre növekvő hulláma van. A politikusok feladata, hogy megállítsák ezt a hullámot, ne pedig meglovagolják azt. Ez a lengyel politikai osztály egészének hazafiságát és érettségét teszi próbára
– írta a lengyel kormányfő a közösségi médiában.
Tusk a szerdára virradóra történt, állítólag orosz drónok által elkövetett légtérsértéssel kapcsolatban is inkább szította az indulatokat ahelyett, hogy nyugtatni igyekezett volna a kedélyeket. Amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy a légtérsértés hiba is lehetett, Tusk és külügyminisztere, Radoslaw Sikorski azonnal és határozottan elutasította Trump indoklását.
Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt
– írta Tusk.
Nem, ez nem volt tévedés
– kommentálta az amerikai elnök szavait Sikorski, aki feleségével, Anne Applebaum amerikai újságíróval pénteken Kijevbe látogatott.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)