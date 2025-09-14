Már a lengyeleknek is elegük van Tusk ukránpárti politikájából

Egyre jobban elegük van a lengyeleknek a Donald Tusk vezette liberális kormány háború- és Ukrajna-párti politikájából.

Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski pénteken Kijevbe látogatott (Fotó: NurPhoto via AFP)

Tusk azonban ahelyett, hogy a választók akaratát és az országa érdekét tartaná szem előtt, inkább a politikusokat és a polgárokat győzködi a jelenlegi politika folytatásának szükségességéről.

A Kreml által valódi félelmek és érzelmek alapján keltett, Ukrajnával szembeni oroszbarát hangulat és ellenségeskedés egyre növekvő hulláma van. A politikusok feladata, hogy megállítsák ezt a hullámot, ne pedig meglovagolják azt. Ez a lengyel politikai osztály egészének hazafiságát és érettségét teszi próbára

– írta a lengyel kormányfő a közösségi médiában.

Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025

Tusk a szerdára virradóra történt, állítólag orosz drónok által elkövetett légtérsértéssel kapcsolatban is inkább szította az indulatokat ahelyett, hogy nyugtatni igyekezett volna a kedélyeket. Amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy a légtérsértés hiba is lehetett, Tusk és külügyminisztere, Radoslaw Sikorski azonnal és határozottan elutasította Trump indoklását.

REPORTER: What's your reaction to Russia's drone incursion into Poland?



TRUMP: It could've been a mistake pic.twitter.com/lPNIHHnEjE — Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2025

Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt

– írta Tusk.

Nie, to nie była pomyłka. https://t.co/PpVmHwoBc8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2025

Nem, ez nem volt tévedés

– kommentálta az amerikai elnök szavait Sikorski, aki feleségével, Anne Applebaum amerikai újságíróval pénteken Kijevbe látogatott.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)