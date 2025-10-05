Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond a veszprémi bazilikában, kövesse nálunk élőben! + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A 110 éve született Regőczi atyára emlékezett a nevét viselő alapítvány Látrányban
szolgálatmegemlékezésÁder JánosRegőczi AlapítványHerczeg Anita

A 110 éve született Regőczi atyára emlékezett a nevét viselő alapítvány Látrányban

A Regőczi Alapítvány a névadója előtt tisztelgett a Somogy megyei Látrányban. Az atya élete és munkája a tettekről szólt, megtestesült benne a cselekvő szeretet – hangsúlyozta az ünnepségen elmondott beszédében Herczeg Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumi elnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 05. 17:15
Áder János, volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója (b) és felesége, Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke (b3) megkoszorúzza Regőczi István atya emléktábláját a születésének 110. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Látrányban a Szent Mihály Római Katolikus Plébániatemplomban tartott szentmise után az épület falán 2025. október 5-én Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Regőczi atya születésének 110. évfordulóján szülőfalujában, a Somogy vármegyei Látrányban emlékezett meg a nevét viselő szervezet. 

Látrány, 2025. október 5. Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége beszédet mond a Regőczi István atya születésének 110. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Látrányban a Szent Mihály Római Katolikus Plébániatemplomban tartott megemlékezésen 2025. október 5-én. Előtérben Regőczi István atya portréja. MTI/Katona Tibor
Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége beszédet mond a Regőczi István atya születésének 110. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Látrányban a Szent Mihály-plébániatemplomban tartott megemlékezésen 2025. október 5-én Fotó: Katona Tibor / MTI 

Herczegh Anita alapító – Áder János volt köztársasági elnök felesége – a Szent Mihály-templomban tartott mise után mondott beszédében  úgy fogalmazott, hogy 

Regőczi atya élete és munkája a tettekről szólt, megtestesült benne a cselekvő szeretet.

Hozzátette, hogy a világban a nélkülözésre az olyanok adták a legszebb válaszokat, mint Regőczi atya. 

Nem hangosan, hivalkodóan, de mindig a szeretet munkáját végezte, a jót adva közelről, embertől emberig

– mondta az árvaházalapító és templomépítő néhai katolikus papról.

Felidézte, 2021 áprilisában döntöttek az alapítvány létrehozásáról: ekkor már lehetett sejteni, hogy járvány miatt több száz gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét.

– Rövid időn belül eldőlt, hogy az alapítvány csakis Regőczi István nevét veheti fel, ő az, aki leginkább megtestesíti számunkra azt a munkát, amelyet az alapítvány végez – fűzte hozzá Herczegh Anita.

Ismertette, 

az alapítvány hosszú távú és személyre szabott támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt árvává vált gyermekeknek, fiataloknak: minden árvát 18 éves koráig támogatnak, és azon túl is tanulmányaik befejezéséig. 

Felmérik a család anyagi helyzetét, és próbálják a leghatékonyabb segítséget adni, ami rendszeres pénzbeli támogatást, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés szakemberek biztosítását jelenti. Eljuttatják a gyerekeket kulturális- és sporteseményekre, nyári táborokba – mondta.

Beszélt arról, hogy a járvány másfél éve alatt az árvák száma meghaladta az 1600-at, azóta számuk 1200-ra csökkent, mert sokan felnőttek az akkori gyerekek közül. A támogatottak húsz százaléka hétévesnél fiatalabb volt, amikor árvaságra jutott, egy százalékuk mindkét szülőjét elveszítette, ötven gyermek egyéves sem volt, amikor árva lett. 2022-ben három olyan gyermek született, akinek az édesapja világra jöttekor már elhunyt a járványban.

Az alapítvány munkájának első évében – folytatta Herczegh Anita – a legfontosabb a pénzügyi segítség volt, hiszen sokszor a fenntartót veszítették el a családok, és a temetés költségének előteremtése is nehézséget jelentett számukra. Mára a támogatás eltolódott a pszichológiai és mentális segítségnyújtás felé, mivel még sok családnál nem zajlott le a gyász folyamata.

Kevesebb gyermekről kell gondoskodni, mint induláskor, de sajnos egyre nehezebb támogatókat találni, egyre nehezebb emlékeztetni az embereket arra, hogy a Covid ugyan halálos áldozatokat már nem követel, de az árva gyermekek még sokáig támogatásra szorulnak

– fogalmazott.

A Regőczi atyára emlékező mise után a templom falán 2009-ben elhelyezett emléktáblát Áder János és Herczegh Anita, a látrányi katolikus plébánia nevében Szűcs Imre plébános, Pretz József világi elnök és Papp Ferenc képviselő, a kútvölgyi kápolna képviseletében Herceghalminé Nemes Teréz, valamint Móring József Attila (KDNP), a térség országgyűlési képviselője és Hartung-Mihály Anett (független), Látrány polgármestere koszorúzta meg.

Regőczi István (1915–2013) 1915. október 5-én született Látrányban. Nehéz sorsú gyermekként 1925-ben meghívást kapott Flandriába, ahol három évet töltött. Később is visszatért Belgiumba, 1943-ban itt szentelték pappá. 1943 tavaszán Pestszenterzsébeten kezdte meg szolgálatát, megalapította első hazai gyermekotthonát, ahol a németek és a nyilasok elől bujkáló zsidó gyermekeknek és családoknak is menedéket nyújtott. 1947-ben létrehozta a Sasfiókák nevű gyermekotthont, amely később több mint 300 hadiárva számára nyújtott otthont.

1949-ben letartóztatták és 1953-ig – ítélet nélkül – Kistarcsán tartották fogva; 1972-ig többször volt börtönben, fogságban, legutoljára 1971-ben illegális sajtótevékenység miatt ítélték el, miután 1969-ben Belgiumban Mi nem hallgathatunk címmel kiadták összegyűjtött jegyzeteit. Az Isten vándorának is nevezett pap több évtizedes szolgálata alatt Szalkszentmártonban templomot, Domonyvölgyben kápolnát épített, és ő alakította ki a kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolnát. 1989. december 8-án, a Fővárosi Gyermekvédő Otthon Aga utcai épületében kápolnát rendezett be 150 állami gondozott fiatal és nevelőik számára. A 98 évesen elhunyt pap a kútvölgyi kápolna mellett nyugszik.

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke (b3) megkoszorúzza Regőczi István atya emléktábláját (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu