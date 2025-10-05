A 110 éve született Regőczi atyára emlékezett a nevét viselő alapítvány Látrányban

Felidézte, 2021 áprilisában döntöttek az alapítvány létrehozásáról: ekkor már lehetett sejteni, hogy járvány miatt több száz gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét.

– Rövid időn belül eldőlt, hogy az alapítvány csakis Regőczi István nevét veheti fel, ő az, aki leginkább megtestesíti számunkra azt a munkát, amelyet az alapítvány végez – fűzte hozzá Herczegh Anita.

Ismertette,

az alapítvány hosszú távú és személyre szabott támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt árvává vált gyermekeknek, fiataloknak: minden árvát 18 éves koráig támogatnak, és azon túl is tanulmányaik befejezéséig.

Felmérik a család anyagi helyzetét, és próbálják a leghatékonyabb segítséget adni, ami rendszeres pénzbeli támogatást, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés szakemberek biztosítását jelenti. Eljuttatják a gyerekeket kulturális- és sporteseményekre, nyári táborokba – mondta.

Beszélt arról, hogy a járvány másfél éve alatt az árvák száma meghaladta az 1600-at, azóta számuk 1200-ra csökkent, mert sokan felnőttek az akkori gyerekek közül. A támogatottak húsz százaléka hétévesnél fiatalabb volt, amikor árvaságra jutott, egy százalékuk mindkét szülőjét elveszítette, ötven gyermek egyéves sem volt, amikor árva lett. 2022-ben három olyan gyermek született, akinek az édesapja világra jöttekor már elhunyt a járványban.

Az alapítvány munkájának első évében – folytatta Herczegh Anita – a legfontosabb a pénzügyi segítség volt, hiszen sokszor a fenntartót veszítették el a családok, és a temetés költségének előteremtése is nehézséget jelentett számukra. Mára a támogatás eltolódott a pszichológiai és mentális segítségnyújtás felé, mivel még sok családnál nem zajlott le a gyász folyamata.

Kevesebb gyermekről kell gondoskodni, mint induláskor, de sajnos egyre nehezebb támogatókat találni, egyre nehezebb emlékeztetni az embereket arra, hogy a Covid ugyan halálos áldozatokat már nem követel, de az árva gyermekek még sokáig támogatásra szorulnak

– fogalmazott.