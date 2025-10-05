Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond a veszprémi bazilikában, kövesse nálunk élőben! + videó

Derül is, borul is, szeszélyes őszi idő köszönt ránk jövő héten

Napos, felhős, változékony őszi idő várható a jövő héten. A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek. Szórványosan előfordulhat eső, záporeső, a szél pedig gyakran lesz élénk, olykor erős – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2025. 10. 05. 16:16
időjárás
Az esernyőkre szükségünk lesz jövő héten is (illusztráció)
Napos, felhős, változékony időjárás köszönt ránk a jövő héten – közölte a HungaroMet Zrt.

Beautiful autum background green and red foliage againt with the sunlight
Napos órákra is számíthatunk

Hétfőn a köd, valamint a rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli – tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13–18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Kedden hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. 

Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel, de kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4–11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13–19 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán a hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, 

majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1-10, délután 15-20 fok között alakul.

Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű,

kevés helyen eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3–11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16–21 fok között alakul.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás 

helyenként esővel, záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 4–12, délután 16–22 fok valószínű.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő valószínű,

 helyenként előfordulhat eső, zápor. Nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 3–12, délután 14–19 fok között várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű, kis eséllyel eső, záporeső előfordulhat.

 Az északnyugati szelet továbbra is több helyen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 4–12, délután 13–18 fokra van kilátás.

Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni a következő öt nap időjárásáról, olvassa a Magyar Nemzet erre létrehozott felületén.

Borítókép: Az esernyőkre szükségünk lesz jövő héten is (illusztráció)


