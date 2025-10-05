Rendkívüli

időjáráshidegeső

A hét utolsó napján sem érdemes otthon hagyni az esernyőket

Kabátra is szükség lesz, az éjszakai órák különösen hűvösnek ígérkeznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 7:47
Döntően erősen felhős vagy borult idő várható vasárnap délelőtt, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet – közölte a HungaroMet

Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható

– közölte a Köpönyeg. A tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken akár 10 foknál hűvösebb is maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, a középső országrészben hajnalra ki is derülhet az ég. Északkeleten ugyanakkor köd, rétegfelhőzet képződhet a reggeli órákra. Délen, délkeleten még előfordulhat kisebb eső, majd az éjszaka második felére ott is megszűnik a csapadék. Általában északnyugati, nyugati szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk, erős lökések kísérhetnek, az északkeleti harmadban viszont gyenge, változó irányú légmozgás valószínű.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul,

de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

Hétfőn az északkeleti tájakon reggelre képződött köd, rétegfelhőzet feloszlását követően napközben a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani. Helyenként előfordulhat záporeső. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon és a Duna vonalában nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 12 és 18 fok között várható a csúcsérték.

Részletesebb időjárás-előrejelzésért látogasson el a Magyar Nemzet időjárás oldalára.


