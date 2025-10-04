metróDeák Ferenc térautóbuszpótlóbusz

Megváltozott az M2-es metró közlekedése egész hétvégére

Több buszjáratnak is alkalmazkodnia kellett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 04. 16:05
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár. A metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást végeznek – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 

Budapest, 2018. február 13. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2-es metróvonalán közlekedő egyik Alstom Metropol szerelvény az Örs vezér terei végállomásáról a Pillangó utcai megállója felé tart, csökkentett sebességgel (b). Ellenkező irányba tartó társa innen ugyancsak lassabban megy majd a végállomásig. Ezen a pályaszakaszon 2016. december 5-én enyhe koccanásos baleset történt, amely miatt a sebességkorlátozás ma is érvényben van. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár,

amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni.

A belváros felé az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át az utasok. Október 4-én és 5-én, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a csomópont túloldalára, az éjszakai buszok közút melletti megállójába.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

