Budapestet ma nem vezetik, hanem sodródik

A fővárosi Fidesz-frakció szerint az elmúlt egy év bebizonyította, hogy Karácsony Gergely és a Tisza–Vitézy-tengely képtelen rendet tenni Budapesten. A kormánypárti képviselők úgy látják: a hajléktalanság, a droghelyzet és a város gazdasági nehézségei kezelhetetlenné váltak, miközben a kormány nyitott a közös megoldásokra, hogy a főváros biztonságosabb és élhetőbb legyen.

Gábor Márton
2025. 10. 04. 5:50
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
– Hogyan értékeli az elmúlt egy évet a Fővárosi Közgyűlésben? Melyek voltak a legfontosabb sikerek a Fidesz-frakció számára?

– Ebben a városban születtem és nőttem is fel, hivatásként tekintek a közgyűlési munkára. Az elmúlt egy év mozgalmas volt, és megpróbáltatást jelentett a budapestieknek. A Tisza–Karácsony–Vitézy-koalíció egy éve hazardírozik mindannyiunk pénzével. Törvénytelen költségvetés, pénzszóró beruházások, busztüzek, beszerzési szabálytalanságok, növekvő adósság. Karácsony Gergely pedig úgy tudja maga mögé állítani a közgyűlési többséget, hogy ennek mindenki megkéri az árát, és ettől a város valódi vezetésére már nem jut sem idő, sem figyelem. Országos politikai kérdésekre annál inkább, pedig a főpolgármesternek nem ez lenne a dolga. 

20240603 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje Fotó: Kurucz Árpád (KA) Magyar Nemzet
Fotó: Kurucz Árpád

Mi minden közgyűlésre konkrét javaslatokkal, megoldásokkal készülünk. Tettünk javaslatot a hajléktalanság orvoslására, az aluljárók rendbetételére, éjjel-nappali posztos őrszolgálatra a forgalmas csomópontokon. Több körben javasoltuk a botrányos drogpárti stratégia eltörlését és egy drogellenes stratégia megalkotását is, de süket fülekre találtunk. Vitézy Dávid és a Tisza-frakció olyan kérdésekben szavaz együtt Karácsony Gergelyékkel, amik klasszikus balliberális ideológiai alapvetések, és ezek többségében ellehetetlenítik, hogy rendbetegyük azokat a mindennapi problémákat, amik a budapestiek mindennapjait megkeserítik. Ilyen a hajléktalanság kérdése, a város tisztasága vagy a fővárosi drogprobléma is. 

– Voltak olyan javaslataik is, amelyekről sikerült konszenzusra jutni a közgyűlés többi frakciójával?

– Igen, voltak. Ezek jellemzően működtetési kérdések, de mindez az alapvető problémák megoldásához kevés. Eredménynek tekintjük, hogy egyezségre jutottunk a kedvezményes fürdőbelépők, a reptéri buszjárat fejlesztése és díjának csökkentésében, a budafoki villamosmegállók felújításában vagy az országbérlet budapesti érvényességének kapcsán. Itt mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy mennyire fontos a kormánnyal való együttműködés Budapest fejlesztésének érdekében. Nekünk sokszoros erőfeszítéseket kell tennünk, mert a városvezetés és a mögötte álló közgyűlési többség sokszor országos politikai harcot vív, ami nem lenne a dolga. De ez nem tántoríthat el minket attól, hogy Budapest fejlődése mindannyiunk közös ügye legyen. Ebben a kormány nyitottsága jól látható. A kormánnyal közös erőfeszítések közé tartozik, hogy új rendőrséget adtunk át a bulinegyedben, 54 milliárd forint jutott új villamosokra, 25 milliárd forint az Egészséges utcák programra. Ezekben az ügyekben a kormánynál rendszeresen közbenjárunk Budapest érdekében.

– Hogyan látja a fővárosi önkormányzat és a kormány közötti együttműködést jelenleg? Van esély az álláspontok közelítésére?

– A kormány konstruktívan áll a kérdéshez. A budapestiek nem maradhatnak közszolgáltatások nélkül, a főváros nem állhat le. Nagyon nehéz ugyanakkor bármilyen hosszú távú megoldást elérni egy olyan városvezetéssel, ami minden pénzét elszórta, semmiért sem vállal felelősséget, és politikai hadjáratot folytat a kormány ellen. Karácsony Gergely olyan ember, akinek bármekkora takarója lehet, mindig túlnyújtózkodik rajta. Annak ellenére, hogy 200 milliárdos megtakarítással adtuk át a Városháza kulcsait, túl azon, hogy évente 140 milliárddal nőttek az adóbevételei, mégis csődbe tudta vinni Budapestet. A főváros jelenleg úgy van 70 milliárdos adósságban, hogy a szolidaritási hozzájárulást be sem fizette. Rákosrendezőre persze volt farzsebből 50 milliárd, pedig már akkor is azzal házalt a főpolgármester, hogy semmire nincs pénz. De valahogy mégis lett. Ugyanez a politikai árnyékboksz a BKV önkényes és törvénytelen leállításával való fenyegetés, a budapestiek zsarolása, a főpolgármester sok országos politikai megnyilvánulása és a Tisza Párttal való kooperáció. A városvezetés részese annak a hangulatkeltésnek, ami a kormánnyal szemben zajlik. Ez azonban nem tántoríthat el minket attól, hogy az ország szívének működése zavartalan legyen. Reméljük, hogy legkésőbb az áprilisi Fidesz-győzelem után végre a munka egy higgadtabb és konstruktívabb formában folytatódik. Már csak azért is, mert Budapesttel sok tervünk van. Ebbe pedig ez a macska-egér harc nem fér bele. 

Szentkirályi, Karácsony, dollár
 

– Milyen terveik vannak? Milyen területeken látja a legnagyobb szükségét a változtatásoknak Budapesten?

– Szeretek Budapesten élni, annak ellenére is, hogy megannyi bosszantó dolgot látok nemcsak a közgyűlésben, hanem az elhanyagolt utcákon is. A városvezetés nap mint nap cserben hagyja a budapestieket. Budapesten soha nem volt még ekkora gond a hajléktalanság, a főpolgármester mégsem tett semmit. Lakhatási válság is van, amivel a városvezetés nem tudott mit kezdeni, így ez a feladat is a kormányra hárul.

A főváros lényegében több éve a csőd szélén táncol, az utak és járdák gazdátlanok, a drogproblémát pedig ideológiai láncok miatt nem tudják kezelni, mert a használattal szembeni zéró tolerancia helyett a kábítószeresek támogatását állítják a középpontba. Budapesten viszont rendre, tiszta, élhető, biztonságos közterekre van szükség. A hajléktalansággal – különösen a szerfüggő erőszakos hajléktalanokkal – foglalkozni kell, a drogok felé zéró toleranciát kell mutatnunk. A fővárost ma nem vezetik, olyan mint egy óriási hajó, ami kapitány nélkül sodródik a tengeren. Ezen kötelességünk változtatni, mert a választók pártállástól függetlenül mindannyiunkat ezért küldtek a Fővárosi Közgyűlésbe.

– Mi motiválja önt leginkább ebben az új szerepkörben?

– Budapest az otthonom, a világ leggyönyörűbb városa. Ismerve a város minden szegletét, tudom, hol kell még többet dolgoznunk az itt élők érdekében. Ami igazán motivál, hogy elképesztően sok lehetőség rejlik Budapestben, amelyekkel ma nem élünk, és ez fáj. Szeretném elérni, hogy ez a város végre olyan legyen, amilyennek látom: élhető, vonzó és a lehetőségeit kiaknázó Budapest. Van egy kislányom is. Így nemcsak fővárosi képviselőként, hanem édesanyaként is azon dolgozom, hogy egy egyre jobb és élhetőbb Budapesten nőhessen fel, amire okkal lehet büszke, és majd ő is ezt a büszkeséget adhassa át a gyerekeinek.

– Mik azok az ügyek, amelyeket mindenképp szeretne véghez vinni az országgyűlési választásig ?

– A fővárosi költségvetés törvénytelen helyzetét mielőbb orvosolni kell. Nem engedhetjük meg, hogy Budapest évekig a csőd szélén táncoljon, amíg nem kopik el cipő. Mi a fővárosiak mindennapi életét érintő problémák megoldásán dolgozunk. Ezért szeretnénk megoldani a hajléktalansággal összefüggő problémákat, felszámolni az aluljárókban látható gettókat, megtisztítani a várost a drogoktól, rendbe tenni a mindennapi élethez szükséges közlekedést. Nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre is, a főváros helyett hoztunk százmilliós kormányzati forrást civil szervezeteknek, mert még egy ekkora város szövete is a közösségeiben rejlik. Jól tudják ezt azok, akik a kerületi közösségi életben is részt vesznek. Megannyi identitás egy közel kétmilliós világvárosban. Hosszabb távon egy családbarát Budapestért is dolgozunk. Fontos, hogy a főváros megtartsa és ne elkergesse az itt élőket. Ez nehéz, amíg szinte lehetetlen babakocsival közlekedni, a játszótereken meg hajléktalanok dorbézolnak. Ha nem születnek Budapesten gyerekek, akkor hiába vagyunk mi most büszke budapestiek, a jövőben nem lesz, aki átvegye a stafétát.

20250630 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Fotó: Mirkó István 

– Hogyan látja a Fővárosi Közgyűlés politikai hangulatát egy év után? Változott a dinamikája az induláshoz képest?

– Világosan kirajzolódott minden: Karácsony Gergely folytatta csődpolitikáját, ezzel szakadékba lökve Budapestet. A Tisza szolgáltatja hozzá a közgyűlési többséget, cserébe pozíciókat kapnak, és nem kérik számon rajtuk az alkalmatlanságukat. Vitézy Dávid terelgeti a hátulgombolós Tisza-frakciót és cserben hagyta az őt támogató, de a baloldalt leváltani szándékozó budapestieket. Ők minden fontos kérdésben együttműködnek, a vitáik pedig pozíciókról és pénzről szólnak.

– Az elmúlt egy évben javult vagy romlott a főváros és a kerületek közötti kommunikáció? 

– Siralmas. Karácsonyék gyakran már saját baráti vezetésű kerületeik véleményét is figyelmen kívül hagyják. A külső kerületekről és a kormánypárti vezetésűekről nem is beszélve, dacára annak, hogy ott él a budapestiek többsége. A főpolgármester megállás nélkül bünteti őket csak azért, mert nem rá szavaztak. Ezzel a politikai bosszúval magára hagyott több százezer budapestit. A kertvárosiaknak így maguknak kell elvégezni mindazt, ami valójában a főváros dolga lenne. Nap mint nap láthatunk csordultig telt szemeteseket, csikkekkel elárasztott utcákat, elhanyagolt köztereket. Ezek karbantartásáról a városvezetés teljesen megfeledkezett.

– Mi az, amit személy szerint a legnehezebbnek érez a fővárosi politizálásban?

– Harminchárom fős a közgyűlés, mi tízen vagyunk. Ez nagyon sok ügyben a döntő tényező, mert a várost vezető többség a javaslatok sorsa fölött is dönt. Karácsony és a DK, az őket támogató Tisza–Vitézy-tandem a saját politikai limonádézgatásaik mentén szavaznak. Ezért politikai alapon számos, a budapestiek érdekét képviselő kezdeményezésünket elkaszálják, hogy a Tisza vagy Karácsony érdekei érvényesüljenek. Látszik, hogy ez nem tesz jót Budapestnek, mert a város rosszabb állapotban van még annál is, mint ahogy a választás előtt állt. De nem panaszkodunk, sőt élvezzük a kihívást és dolgozunk Budapest talpra állításán. A mi felelősségünk, hogy Budapest a nemzet fővárosa maradjon és ne váljon arctalan, liberális gyűjtővárossá, ami már maga sem tudja, honnan jött és merre tart.

– Mit üzenne a budapesti jobboldali érzelmű embereknek?

– Mi hűek vagyunk magunkhoz és pontosan aszerint politizálunk, amit megígértünk: rendpárti, de emberséges, modern, de hagyománytisztelő, polgári Budapestért küzdünk. Mi képviseljük a keresztény budapestieket és azokat is, akiknek fontos a nemzeti gondolat. Egy év alatt rengeteg csatát megvívtunk, soha nem hagyjuk szó nélkül a városházi mutyikat, dolgozunk rajta, hogy végre legyen megoldás a hajléktalanság ügyének kezelésére. Elkötelezetten küzdünk a drogmentes Budapestért, egy tiszta Budapestért, egy stabilan működő, biztonságos fővárosért. De a közgyűlés tele van Janus-arcú politikusokkal. Olyanokkal, akik egyik pillanatban Fidesz-szavazók támogatásáért ácsingóznak, a következőben már Karácsony Gergellyel szavaznak. Ilyen a Tisza Párt is: ők azok, akik egyetlen szimbolikus ügyben sem fordultak szembe a balliberális dogmákkal. Drog, LMBTQ, Ukrajna uniós csatlakozása, migráció, rezsicsökkentés – lehetett szó bármiről, ők mindig a Karácsony–DK-csapatban fociztak, pedig a sok fővárosi választó abban bízott, hogy ha nekik szavaznak bizalmat, az valami újat tartogat Budapestnek. Cserébe visszakapták Karácsonyt és minden maradt a régiben, sőt együtt sikerült csődbe kormányozni a fővárost. Ami Budapesten történt, intő példa országosan is. Mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogy kinek vagy minek szavaz bizalmat, mert mi már a saját bőrünkön tapasztaljuk, milyen az, amikor a kampányban a tiszások valamiről nem beszélnek, de a választások után „mindent lehet”.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

