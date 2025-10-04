Budapestet ma nem vezetik, hanem sodródik

– Hogyan értékeli az elmúlt egy évet a Fővárosi Közgyűlésben? Melyek voltak a legfontosabb sikerek a Fidesz-frakció számára?

– Ebben a városban születtem és nőttem is fel, hivatásként tekintek a közgyűlési munkára. Az elmúlt egy év mozgalmas volt, és megpróbáltatást jelentett a budapestieknek. A Tisza–Karácsony–Vitézy-koalíció egy éve hazardírozik mindannyiunk pénzével. Törvénytelen költségvetés, pénzszóró beruházások, busztüzek, beszerzési szabálytalanságok, növekvő adósság. Karácsony Gergely pedig úgy tudja maga mögé állítani a közgyűlési többséget, hogy ennek mindenki megkéri az árát, és ettől a város valódi vezetésére már nem jut sem idő, sem figyelem. Országos politikai kérdésekre annál inkább, pedig a főpolgármesternek nem ez lenne a dolga.

Fotó: Kurucz Árpád

Mi minden közgyűlésre konkrét javaslatokkal, megoldásokkal készülünk. Tettünk javaslatot a hajléktalanság orvoslására, az aluljárók rendbetételére, éjjel-nappali posztos őrszolgálatra a forgalmas csomópontokon. Több körben javasoltuk a botrányos drogpárti stratégia eltörlését és egy drogellenes stratégia megalkotását is, de süket fülekre találtunk. Vitézy Dávid és a Tisza-frakció olyan kérdésekben szavaz együtt Karácsony Gergelyékkel, amik klasszikus balliberális ideológiai alapvetések, és ezek többségében ellehetetlenítik, hogy rendbetegyük azokat a mindennapi problémákat, amik a budapestiek mindennapjait megkeserítik. Ilyen a hajléktalanság kérdése, a város tisztasága vagy a fővárosi drogprobléma is.

– Voltak olyan javaslataik is, amelyekről sikerült konszenzusra jutni a közgyűlés többi frakciójával?

– Igen, voltak. Ezek jellemzően működtetési kérdések, de mindez az alapvető problémák megoldásához kevés. Eredménynek tekintjük, hogy egyezségre jutottunk a kedvezményes fürdőbelépők, a reptéri buszjárat fejlesztése és díjának csökkentésében, a budafoki villamosmegállók felújításában vagy az országbérlet budapesti érvényességének kapcsán. Itt mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy mennyire fontos a kormánnyal való együttműködés Budapest fejlesztésének érdekében. Nekünk sokszoros erőfeszítéseket kell tennünk, mert a városvezetés és a mögötte álló közgyűlési többség sokszor országos politikai harcot vív, ami nem lenne a dolga. De ez nem tántoríthat el minket attól, hogy Budapest fejlődése mindannyiunk közös ügye legyen. Ebben a kormány nyitottsága jól látható. A kormánnyal közös erőfeszítések közé tartozik, hogy új rendőrséget adtunk át a bulinegyedben, 54 milliárd forint jutott új villamosokra, 25 milliárd forint az Egészséges utcák programra. Ezekben az ügyekben a kormánynál rendszeresen közbenjárunk Budapest érdekében.