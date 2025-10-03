Kocsis MátéálhírRTLJuhász Péter

Megsegítette a rászoruló RTL-t Kocsis Máté

Balliberális médiatrükkökről, álhírgyártásról, rágalomhadjáratról, szerecsenmosdatási kísérletről rántotta le a leplet a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 19:05
Kocsis Máté Facebook
Kocsis Máté folytatva azt a korábban megkezdett gyakorlatát, miszerint Facebook-posztokban reagál azoknak a médiafelületeknek, amelyeknél tapasztalata szerint nem adnak korrekt tájékoztatást a Fidesz álláspontjáról, most az RTL-t kerítette sorra.

Budapest, 2024. szeptember 30. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál a miniszterelnök felszólalására az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. szeptember 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint írja:

Az RTL például abból űz sportot évek óta, hogy ha nem szolgálja az érdekeit a megküldött válaszunk, akkor csak annyit dörmögnek be az esti híradóba, hogy a Fidesz ÉRDEMBEN (!) nem válaszolt. Slussz-passz.

De persze nincs liberális propaganda – teszi hozzá zárójelben ironizálva.

Trükkös RTL-időzítés

Ezek után Kocsis Máté közzétette legutóbbi tapasztalatát az RTL módszeréről, íme.

Szóval alább, amit kaptam ma, inkorrektül persze délután 3 óra után jött, hátha nem lesz időm rá válaszolni, és bemondhatják a nézőknek, hogy »kerestük, de nem reagált«.

RTL: Közösségi oldalán azt állította, hogy hitelesnek tűnő információkat kapott magánszemélyektől Juhász Péter forrását illetően. Kiktől kapta ezeket az információkat? Ezek az információk titkosszolgálati, hatósági, ügyészségi eredetűek voltak?
K. M.: Egyik sem. Civil embertől kaptam az információt. Ahogy korábban is mondtam. 
RTL: Azt állítja, a kapott információkat az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizte. Pontosan milyen adatokra, videókra gondol, és hogyan zajlott az ellenőrzés?
K. M.: Rengeteg találat van Látó Jánosra. Több órányi videót néztünk meg róla, a hangját, hangsúlyozását, a történeteit hasonlítottuk a Juhász-féle videóval. Például az alapinformációt megerősítő volt, hogy egy korábbi videójában is ugyanúgy hivatkozott a 40 évvel ezelőtti megtérésére. 
RTL: Lehetett-e összefüggés aközött, hogy reggel lefoglalta az ügyészség Juhász Péter elektronikus eszközeit és aközött, hogy este ön meg tudta nevezni a forrását?
K. M.: Semmi összefüggés nincs, és ez nem is lehetséges. Mint elmondtam, én már öt nappal korábban megkaptam a Látó János személyéről szóló információt egy magánszemélytől, ahogy azt az első kérdése kapcsán is tisztáztuk.

A szerecsenmosdatás módszertana

Hát ennyi – zárja az esettanulmányt a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve,

milyen érdekes különben, hogy az egész ballib propagandát az foglalkoztatja, hogyan buktattam le Juhász Pétert és Látó Jánost, nem maga az ügy, vagy az álhírgyártás és a rágalomhadjárat.

Mosdatják őket.

És természetesen azt is elfelejtik megkérdezni Juhásztól, hogy ha bizonyítéka és informátora volt egy súlyos p.d.fil bűncselekményről, akkor vajon miért nem tett feljelentést hetekig?

– feszegeti a kérdést Kocsis Máté, végül pedig azzal zárja mondandóját, hogy sebaj, unatkoznánk a liberális propaganda nélkül.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

