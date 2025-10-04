Rendkívüli

időjárásesőcsapadék

Napsütéssel kezdődik a nap, de ne tegye el az esernyőt

Nem lesz kirándulós időjárás a hétvégén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 7:47
Fotó: MTVA/Faludi Imre
Sok napsütésre számíthatunk szombat délelőtt, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel és délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik – közölte a HungaroMet

Budapest, 2018. augusztus 26. Járókelők esernyővel az I. kerületi Várfok utcában 2018. augusztus 26-án. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható jellemzően kisebb eső, zápor. A déli, majd egyre inkább délnyugati, nyugati, az Észak-Dunántúlon északnyugati szél többfelé élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

Vasárnap frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, amelyből a nap első felében még többfelé várható eső, zápor. Délután délen és keleten is csökken a csapadékhajlam, estére északnyugaton már fel is szakadozhat a felhőzet és még a nap is előbukkanhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 fok körül alakul

– közölte a Köpönyeg. A tartósabban csapadékos északkeleti, esetleg délnyugati tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum-hőmérséklet.

Hétfőn északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra egyes körzetekben ki is derülhet az ég. Főként az északkeleti tájakon reggelre köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezek feloszlását követően napközben többnyire gomolyfelhős, napos idő várható. Helyenként kialakulhat záporeső. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős lökések, az ország északkeleti harmadán ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 4, 9 fok közötti értékek valószínűek, de a kevésbé szeles északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délutánra 13 és 18 fok között alakulhat a csúcsérték.

Részletesebb időjárás-előrejelzésért látogasson el a Magyar Nemzet időjárás oldalára.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

