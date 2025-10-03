Hideg van, segítünk megjósolni, milyen télre számíthatunk

Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amelyhez évszázadok óta rengeteg szokás, hiedelem és népi jóslat kapcsolódik. Ez a nap nemcsak vallási ünnep, hanem a régi paraszti világban a gazdasági év fordulópontja is volt – írja a teol.hu. Ilyenkor hajtották haza a legelőkről az állatokat, a pásztorok elszámoltak a gazdákkal, és sok helyen mulatságokat, vásárokat is tartottak.

A népi jóslat szerint havas, hűvös, a meteorológusok szerint száraz és meleg lesz az idei tél (Fotó: Pressmaster / Shutterstock)

Szent Mihály napján mindig különös figyelmet szenteltek az időjárásnak is, hiszen a hagyomány szerint ilyenkor fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszakba. Az időjárás megfigyelése központi szerepet játszott ezen a napon, mivel úgy tartották, Mihály napja előre jelzi a tél jellegét. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: „Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”.

Az állatok viselkedését is jelként értelmezték: ha a juhok és disznók összebújva pihentek, azt a hiedelem szerint hosszú, zord tél követte, míg ha szétterülve feküdtek, enyhébb, könnyebben viselhető hónapok elé nézhettek az emberek.

Ilyen volt az időjárás szeptember 29-én, Mihály napján

Az idei Mihály-napon kora őszies időjárás köszöntött ránk: a hőmérséklet 19 fok körül alakult, a nap időnként előbújt a felhők mögül, ugyanakkor a szél többször is feltámadt, amely érezhetővé tette, hogy a nyár már végleg búcsút intett. Nem volt ugyan viharos vagy különösen szokatlan idő, de a levegőben ott vibrált az ősz hűvöse. Ha a népi jóslatokat vesszük alapul, akkor ez a változékony, enyhén szeles, de nem szélsőséges idő inkább egy hosszabb, fokozatos átmenetet ígér.

Vagyis a tél valószínűleg nem tör majd hirtelen ránk, hanem lassan, lépésről lépésre hozza el a hideget.

A szél irányát tekintve aznap nem a rettegett keleti légáramlat uralkodott, így a hagyomány szerint nem kell kemény, szigorú télre számítanunk. Sokkal inkább egy kiegyensúlyozottabb, talán enyhébb, de elhúzódó tél lehet kilátásban. A régiek szerint ilyenkor érdemes figyelni arra is, hogy a fecskék meddig maradnak, hiszen ha október elején még itt vannak, akkor az ősz egészen Szent Katalin napjáig, november végéig is elnyúlhat.