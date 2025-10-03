Szent Mihálytélnépi hiedelemjóslat

Hideg van, segítünk megjósolni, milyen télre számíthatunk

Tavaly ilyenkor még 25-27 fokos meleget mértünk napközben, idén azonban hirtelen jött a hideg, ami a meteorológusokat is meglepte. De okozhat-e meglepetést az idei tél, vagy az az előrejelzés jön majd be, amely szerint idén is enyhe időnk lesz?

Magyar Nemzet
Forrás: teol.hu2025. 10. 03. 22:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amelyhez évszázadok óta rengeteg szokás, hiedelem és népi jóslat kapcsolódik. Ez a nap nemcsak vallási ünnep, hanem a régi paraszti világban a gazdasági év fordulópontja is volt – írja a teol.hu. Ilyenkor hajtották haza a legelőkről az állatokat, a pásztorok elszámoltak a gazdákkal, és sok helyen mulatságokat, vásárokat is tartottak.

Cute excited boy in winterwear sitting on slide while moving down snow hill against group of his cheerful friends on tubes
A népi jóslat szerint havas, hűvös, a meteorológusok szerint száraz és meleg lesz az idei tél (Fotó: Pressmaster / Shutterstock)

Szent Mihály napján mindig különös figyelmet szenteltek az időjárásnak is, hiszen a hagyomány szerint ilyenkor fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszakba. Az időjárás megfigyelése központi szerepet játszott ezen a napon, mivel úgy tartották, Mihály napja előre jelzi a tél jellegét. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: „Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”. 

Az állatok viselkedését is jelként értelmezték: ha a juhok és disznók összebújva pihentek, azt a hiedelem szerint hosszú, zord tél követte, míg ha szétterülve feküdtek, enyhébb, könnyebben viselhető hónapok elé nézhettek az emberek. 

Ilyen volt az időjárás szeptember 29-én, Mihály napján

Az idei Mihály-napon kora őszies időjárás köszöntött ránk: a hőmérséklet 19 fok körül alakult, a nap időnként előbújt a felhők mögül, ugyanakkor a szél többször is feltámadt, amely érezhetővé tette, hogy a nyár már végleg búcsút intett. Nem volt ugyan viharos vagy különösen szokatlan idő, de a levegőben ott vibrált az ősz hűvöse. Ha a népi jóslatokat vesszük alapul, akkor ez a változékony, enyhén szeles, de nem szélsőséges idő inkább egy hosszabb, fokozatos átmenetet ígér. 

Vagyis a tél valószínűleg nem tör majd hirtelen ránk, hanem lassan, lépésről lépésre hozza el a hideget.

A szél irányát tekintve aznap nem a rettegett keleti légáramlat uralkodott, így a hagyomány szerint nem kell kemény, szigorú télre számítanunk. Sokkal inkább egy kiegyensúlyozottabb, talán enyhébb, de elhúzódó tél lehet kilátásban. A régiek szerint ilyenkor érdemes figyelni arra is, hogy a fecskék meddig maradnak, hiszen ha október elején még itt vannak, akkor az ősz egészen Szent Katalin napjáig, november végéig is elnyúlhat.

Mit jósolnak a meteorológusok? A teol.hu cikkéből minden kiderül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu