Kitört az adóforradalom: néhány napja új világ kezdődött

Erős nemzetet csak erős családokkal lehet építeni – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Gábor Márton
Forrás: MTI2025. 10. 03. 20:13
Koncz Zsófia Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Koncz Zsófia Szerencsen arról is beszélt, hogy ez az év minden szempontból a családokról szól, hiszen július 1-jével elindult a világ legnagyobb családi adócsökkentési programja. Szerinte a családok egy igazi adóforradalom részesei amiatt, hogy megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, és szja-mentes lett a csed és a gyed.

Azt mondta, 

október elsején új korszak kezdődött azzal, hogy életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Hozzáfűzte, ezen intézkedések mellett a helyi közösségek megerősítése is fontos, ezért indította el a minisztérium azt a családbarát országjárást, amelynek első állomása Szerencs. Az államtitkár kiemelte: mivel a családtámogatások és a magyar családpolitika „ékköve” a bölcsődei hálózatfejlesztés, az országjárás programjait ezen intézmények köré szervezték, főként a bölcsődébe járó gyermekek korosztályát megcélozva. Hozzátette, az ország öt különböző pontján lesz még hasonló családbarát roadshow.

Koncz Zsófia a nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Szerencsen elindult kezdeményezés szakmai része a bölcsődei vezetőknek és dolgozóknak, a kisgyermeknevelőknek, valamint a védőnőknek szól. 

Borítókép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Vajda János)

               
       
       
       

