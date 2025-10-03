Kitört az adóforradalom: néhány napja új világ kezdődött

Koncz Zsófia Szerencsen arról is beszélt, hogy ez az év minden szempontból a családokról szól, hiszen július 1-jével elindult a világ legnagyobb családi adócsökkentési programja. Szerinte a családok egy igazi adóforradalom részesei amiatt, hogy megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, és szja-mentes lett a csed és a gyed.

Azt mondta,

október elsején új korszak kezdődött azzal, hogy életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Hozzáfűzte, ezen intézkedések mellett a helyi közösségek megerősítése is fontos, ezért indította el a minisztérium azt a családbarát országjárást, amelynek első állomása Szerencs. Az államtitkár kiemelte: mivel a családtámogatások és a magyar családpolitika „ékköve” a bölcsődei hálózatfejlesztés, az országjárás programjait ezen intézmények köré szervezték, főként a bölcsődébe járó gyermekek korosztályát megcélozva. Hozzátette, az ország öt különböző pontján lesz még hasonló családbarát roadshow.

Koncz Zsófia a nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Szerencsen elindult kezdeményezés szakmai része a bölcsődei vezetőknek és dolgozóknak, a kisgyermeknevelőknek, valamint a védőnőknek szól.