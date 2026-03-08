„Ha marad a Meta beavatkozása, megóvjuk a választások eredményét”

Dúró Dóra, Facebook: „A Mi Hazánk elnökének közleménye: Magyar Péter azt írja - idézem -, hogy "követeli a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását"! Egyetértek. Igaz, a Tisza Párt elnöke szerint az oroszok avatkoznak be a magyar valasztásokba. Hogyan Levetítik a Mása és a medvét? Vagy feltekerik a VKontaktye algoritmusát? Az orosz közösségi médiaplatformnak néhány tucat magyar napi felhasználója lehet. A Facebooknak viszont sok millió, szinte minden magyart ők befolyásolnak. Úgyhogy fejezze be a Meta a beavatkozást, amely példátlan, nem is titkolt cenzúrát alkalmaz a Mi Hazánkkal szemben! Régóta várom, hogy Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője, a Meta korábbi jogtanácsosa nyílt levélben ítélje el a Meta beavatkozását a magyar választásokba, de legalább hívja fel a korábbi kollégáit. Ha marad a Meta beavatkozása a magyar választásokba, megóvjuk a választások eredményét. Ideje Dávid Dórának megtalálni azt a telefonszámot a noteszében."