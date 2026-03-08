Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha marad a Meta beavatkozása, megóvjuk a választások eredményét”

„Ha marad a Meta beavatkozása, megóvjuk a választások eredményét”

Dúró Dóra
2026. 03. 08. 14:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dúró Dóra, Facebook: „A Mi Hazánk elnökének közleménye: Magyar Péter azt írja - idézem -, hogy "követeli a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását"! Egyetértek. Igaz, a Tisza Párt elnöke szerint az oroszok avatkoznak be a magyar valasztásokba. Hogyan Levetítik a Mása és a medvét? Vagy feltekerik a VKontaktye algoritmusát? Az orosz közösségi médiaplatformnak néhány tucat magyar napi felhasználója lehet. A Facebooknak viszont sok millió, szinte minden magyart ők befolyásolnak. Úgyhogy fejezze be a Meta a beavatkozást, amely példátlan, nem is titkolt cenzúrát alkalmaz a Mi Hazánkkal szemben! Régóta várom, hogy Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője, a Meta korábbi jogtanácsosa nyílt levélben ítélje el a Meta beavatkozását a magyar választásokba, de legalább hívja fel a korábbi kollégáit. Ha marad a Meta beavatkozása a magyar választásokba, megóvjuk a választások eredményét. Ideje Dávid Dórának megtalálni azt a telefonszámot a noteszében."

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.