Csillagászati összegért adta el teljes zenei életművét Britney Spears

Új kézbe kerültek Britney Spears teljes zenei életművének jogai, az olyan ikonikus slágerek, mint a Toxic vagy az Oops! I did it again mostantól a Primary Wave független kiadónak hajtanak hasznot – adta hírül a BBC.

Britney Spears utoljára 2018-ban, a Piece of Me elnevezésű turnéján adott koncertet

Forrás: Facebook/Britney Spears

A pontos vételár titkos, de a portál úgy értesült, Spears tavaly december 30-án nagyjából kétszázmillió dollárért (körülbelül 63 milliárd forint) értékesítette kilenc albumból álló életművének jogait.

Az ügylet kapcsán a BBC megkereste az érintett feleket, de a kiadó nem válaszolt, az énekesnő menedzsmentje pedig jelezte, hogy nem kívánnak nyilatkozni.

Bár Britney Spears korábban többször is elmondta, valószínűleg soha többé nem fog színpadra állni a 13 évig tartó gyámság okozta traumák miatt, idén januárban arról posztolt az Instagramon, hogy Ausztráliában vagy az Egyesült Királyságban szívesen fellépne a fiával közösen.

A popsztár utoljára 2018-ban adott élő koncertet a Piece of Me turnén, amely 31 koncerttel összesen 54 millió dolláros bevételt hozott. Legutóbbi lemezét 2019-ben adta ki Corporate Animals címmel, eddigi utolsó dala, a Hold me Closer című, Elton Johnnal készült duett pedig 2022-ben látott napvilágot.

Britney Spears idegösszeomlása miatt 2008 óta állt gondnokság alatt, mert a Los Angeles-i legfelsőbb bíróság illetékes bírája szerint túlságosan fogékony volt a negatív befolyásolásra, mentális állapota miatt képtelen volt saját döntéseket hozni. Apját jelölték ki arra, hogy kezelje lánya személyes és pénzügyeit.

Erről Jamie Spears végül 2019-ben lemondott, 2021 novemberében pedig – ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt – teljesen megszüntették a gyámságot, azóta Britney ismét maga dönthet a sorsáról, beleértve 60 millió dollárra becsült vagyonát, ami a mostani üzlettel nagyot gyarapodhatott.

Nem Britney Spears az első popsztár, aki eladta az életművét

A zeneiparban nem szokatlan, hogy egy-egy előadó a teljes életművét értékesíti, az elmúlt éveken így tett például Bruce Springsteen, Justin Bieber, Shakira vagy Justin Timberlake is. Springsteen félmilliárd dollárért adta el dalainak jogait még 2021-ben a Sonynak, Bieber katalógusáért pedig három éve kétszázmillió dollárt fizetett a Hipgnosis Song Capital.