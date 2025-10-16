Bombahír! Tyson Fury visszatér és Uszikra pályázik

Egy biztos, ha valakinek van elég pénze, amihez üzleti érzék és kellő vállalkozókedv is társul – no meg a szaúdi uralkodó korlátlan anyagi támogatása –, az képes bármit elérni. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh esetében mind a négy fent említett tétel összeállt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy olyanba vág bele, amire az egész profi bokszot kedvelők világa vár: a nyárra össze akarja hozni a nagy brit ringháborút Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) között. Ebben a valóban szinte minden brit rajongót megmozgató összecsapás létrejöttében azonban van egy nagy buktató: a 2026-ban valóban visszatérésre készülő Fury nem a legnagyobb brit riválisával akar összecsapni.

Úgy látszik, akár harmadszor is összecsaphat egymással Olekszandr Uszik és Tyson Fury Fotó: Mohammed Saad / Anadolu/AFP

Tyson Fury mindenképpen Uszik ellen akar ringbe lépni

Pedig a két brit óriás egyforma eséllyel lépne ringbe, hiszen Fury a tavaly decemberi, második Uszik elleni meccs óta, míg Joshua még régebben, tavaly szeptember óta nem bokszolt, amióta Daniel Dubois az 5. menetben „kivégezte”. Utóbbi végre teljesen felépült a sérüléseiből, és elkezdte a felkészülését. Már edzőtáborban van, egyelőre a fizikai felkészülésen van a hangsúly, aztán rövidesen nekivág a sparringokal teli 8-10 hetes időszaknak.

Furyról viszont szinte semmi hír nem érkezett, bár bőven jelentek meg róla olyan videók, hogy ő is edzésbe állt. Most azonban kiderült, a brit óriás valóban ringbe száll 2026-ban, ám úgy tűnik, hogy Joshua helyett mást céloz meg.

Tyson Fury statisztikája amatőrben 31 győzelem (26 KO), 4 vereség

bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006 Agadir)

junior Európa-bajnok (2007 Varsó)

felnőtt angol bajnok (2008 London)

2008-ban debütált a profik között

37 meccs, 34 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen

kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Fury promótere, Frank Warren a Secondsout.com cikke szerint bejelentette, hogy az idei év januárjában visszavonult brit bunyós valójában egy újabb meccset szeretne a jelenlegi vitathatatlan nehézsúlyú bajnok, Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ellen. Érthető Fury vágya, ugyanis eddig kétszer találkozott Uszikkal 2024-ben, és mindkétszer pontozásos vereséget szenvedett, és az ukrán volt az egyetlen, aki le tudta Furyt győzni annak profi karrierje során.