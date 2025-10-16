Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Tyson FuryOlekszandr UszikFrank WarrenAnthony Joshuavisszatérésprofi boksz

Bombahír! Tyson Fury visszatér és Uszikra pályázik

A profi ökölvívást jelenleg uraló szaúdi üzletember, Turki Alalshikh, ha valamit a fejébe vesz, az általában megvalósul. A Ring Magazin tulajdonosa megállapodott Eddie Hearn promóterrel, ráveszi Tyson Furyt arra, hogy térjen vissza, és nyáron a bokszrajongók által tán legjobban várt ringháborújában csapjon össze Anthony Joshuával. Nos, Fury ugyan valóban visszatér, ám nem Joshua, hanem Olekszandr Uszik az elsődleges célpontja.

Molnár László
2025. 10. 16. 10:34
Fury visszatér és Uszik ellen szeretne bokszolni
Fury visszatér és Uszik ellen szeretne bokszolni Fotó: Europress/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy biztos, ha valakinek van elég pénze, amihez üzleti érzék és kellő vállalkozókedv is társul – no meg a szaúdi uralkodó korlátlan anyagi támogatása –, az képes bármit elérni. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh esetében mind a négy fent említett tétel összeállt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy olyanba vág bele, amire az egész profi bokszot kedvelők világa vár: a nyárra össze akarja hozni a nagy brit ringháborút Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) között. Ebben a valóban szinte minden brit rajongót megmozgató összecsapás létrejöttében azonban van egy nagy buktató: a 2026-ban valóban visszatérésre készülő Fury nem a legnagyobb brit riválisával akar összecsapni.

Úgy látszik, akár harmadszor is összecsaphat egymással Olekszandr Uszik és Tyson Fury
Úgy látszik, akár harmadszor is összecsaphat egymással Olekszandr Uszik és Tyson Fury     Fotó: Mohammed Saad / Anadolu/AFP

Tyson Fury mindenképpen Uszik ellen akar ringbe lépni

Pedig a két brit óriás egyforma eséllyel lépne ringbe, hiszen Fury a tavaly decemberi, második Uszik elleni meccs óta, míg Joshua még régebben, tavaly szeptember óta nem bokszolt, amióta Daniel Dubois az 5. menetben „kivégezte”. Utóbbi végre teljesen felépült a sérüléseiből, és elkezdte a felkészülését. Már edzőtáborban van, egyelőre a fizikai felkészülésen van a hangsúly, aztán rövidesen nekivág a sparringokal teli 8-10 hetes időszaknak. 

Furyról viszont szinte semmi hír nem érkezett, bár bőven jelentek meg róla olyan videók, hogy ő is edzésbe állt. Most azonban kiderült, a brit óriás valóban ringbe száll 2026-ban, ám úgy tűnik, hogy Joshua helyett mást céloz meg. 

Tyson Fury statisztikája

  • amatőrben 31 győzelem (26 KO), 4 vereség
  • bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006 Agadir)
  • junior Európa-bajnok (2007 Varsó)
  • felnőtt angol bajnok (2008 London)
  • 2008-ban debütált a profik között
  • 37 meccs, 34 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen
  • kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Fury promótere, Frank Warren a Secondsout.com cikke szerint bejelentette, hogy az idei év januárjában visszavonult brit bunyós valójában egy újabb meccset szeretne a jelenlegi vitathatatlan nehézsúlyú bajnok, Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ellen. Érthető Fury vágya, ugyanis eddig kétszer találkozott Uszikkal 2024-ben, és mindkétszer pontozásos vereséget szenvedett, és az ukrán volt az egyetlen, aki le tudta Furyt győzni annak profi karrierje során.

– Jelezte nekem, hogy folytatni akarja. Sok szó esik Joshuáról, arról, hogy már készül a csapatával, 

de Joshua helyett igazából egy újabb meccset akar Uszik ellen. Tisztában van azzal, hogy 37 évesen már nincs sok ideje, ugyanakkor ő pontosan tudja, mire van szüksége, mire lehet ismét képes a ringben. 

Ugyan mindent megteremtett már a családja számára, de ő egy harcos, akit visszahúz a szíve a szorítóba – árulta el Frank Warren.

Uszik egyébként nyitott lenne a trilógiára, ám előbb Parker következhet

Amit az ukrán a Dubois elleni sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – az még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. Azonban ezzel az élet nem állt meg, hiszen Uszik hiába nyilatkozta, hogy hosszabb pihenőre vágyik, a szervezetek a saját hivatalos kihívóik ellen akarták őt a ringben látni. És akkor most itt van Fury, aki mindenképpen bosszút akar állni két vereségéért. Nem lesz egyszerű dolga – ha egyáltalán létrejön a harmadik meccsük –, ugyanis az ukrán bokszoló elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből: 

amatőrben még 2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára

a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyban, ami előtte senki másnak nem sikerült
Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyban, ami előtte senki másnak nem sikerült      Fotó: Andrew Couldridge / REUTERS

Ugyan a királykategória vitathatatlan bajnoka egyáltalán nem idegenkedik egy Wembley-ben rendezendő Uszik–Fury harmadik felvonástól, azért előtte akad majd némi tennivalója. 

Ezúttal ugyanis a WBO jelentkezett be, hogy álljon ki a szervezet ideiglenes világbajnokával, az új-zélandi Joseph Parkerrel (36-3, 24 KO). 

Mivel az ukrán sérültet jelentett, így Parker még október 25-én, Londonban összecsap a veretlen, atomöklű Fabio Wardley-val (19-0-1, 18 KO), és ha ezen sikerrel túljut, jöhet számára Uszik.

A vitathatatlan bajnok és Fury meccsére pedig ezt követően kerülhetne sor. Miután az ukrán azt mondta a Dubois elleni sikerét követően, hogy 38 évesen már csak két meccset szeretne vívni, így mind a Parker, mind a Fury elleni ringháború megvalósulhat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.