Csak idő kérdése volt: kínai modell szállt be a legolcsóbb autók versenyébe

Korrekt alapfelszereltséget, és ami sokaknak fontos, négyhengeres szívó benzinmotort ad jó áron az MG3.

2026. 01. 27. 13:43
Fotó: MG Motor
Sokakat meglepett, amikor december közepe táján a Volkswagen hazai vezérképviselete bejelentette: a Polo 1.0 MPI Trend lett Magyarország legolcsóbb új autója a maga 5,98 millió forintos árával. Ehhez képest a klímát és multikormányt is felvonultató felszereltsége sem bántóan fapados, a háromhengeres szívómotor 80 lóereje azonban nem mozgat meg hegyeket – ideálisabb választásnak ígérkezik félmilliós felárért a 95 lovas, turbós TSI kivitel. Persze ezért a 6,5 milliós összegért már néhány más márkánál is lehet kiskategóriás (tehát nem mini) autót kapni, például a Suzukinál akciósan Swiftet, vagy a Daciánál Sandero TCe 100 Expressiont. Ezekre az ajánlatokra a koreai márkák nemigen tudtak lépni (a Hyundai i20 még készletről is 6,95 millióról indul), a kínai–angol MG viszont megjelent a legolcsóbb autók közt.

Fotó: MG Motor

Ehhez arra volt szükség, hogy a 4,11 méter hosszú 3-as modell orrába a kezdetben egyedüli hajtáslehetőségként kínált, ma pedig pluszpénzért választható öntöltő hibrid rendszer nélkül, tehát magában kerüljön be az 1,5-ös, négyhengeres benzinmotor (116 lóerő), méghozzá szerény ötfokozatú kézi váltóval kombinálva. Így, illetve a 700 ezer forintos importőri kedvezménnyel 6,39 millióra sikerült faragni a Comfort modell alapárát, a felszereltsége pedig többek közt klímát, 10,25 colos érintőképernyőt, tolatókamerát/radart és sokféle kötelező vezetéssegítőt is tartalmaz. Csak a fehér fényezés felár nélküli, a 15-ös acélkerekeket dísztárcsák fedik, viszont nagyvonalú a 7 év/150 ezer km garancia, emellett a szívó benzinmotor kevesebb hibalehetőséget rejt modern társaihoz képest.

Fotó: MG Motor


 

