Kurtág GyörgyünnepworkshopConcerto BudapestkoncertszületésnapKeller András

Százéves mester, élő hagyomány – Kurtág György előtt tiszteleg a Concerto Budapest

Kurtág György 100. születésnapját nagyszabású koncertsorozattal ünnepli a Concerto Budapest. Keller András vezetésével mester és tanítvány párbeszéde, ritkán hallható művek, világpremier és ingyenes workshopok rajzolják ki a kortárs zene egyik legnagyobb alakjának univerzumát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 14:31
Kurtág György zeneszerző Fotó: Huszti István
Február 19-én tölti be századik életévét Kurtág György, a kortárs zene élő legendája, aki Ligeti György és Eötvös Péter mellett a XX–XXI. századi magyar zeneszerzés megkerülhetetlen alakja. A jubileum alkalmából a Budapest Music Center által szervezett Kurtág 100 programsorozat nem pusztán tisztelgés, hanem élő párbeszéd az életművel: nemzetközi sztárok és a hazai kortárs zenei élet meghatározó előadói mutatják meg, miként hat ma is elementáris erővel Kurtág zenéje.

Kurtág
Keller András és Kurtág György munka közben. Fotó: Concerto Budapest

Kurtág-workshop a Zeneakadémián

A centenáriumi ünneplésben kiemelt szerepet vállal a Concerto Budapest, amely Keller András vezetésével több helyszínen, több formában kapcsolódik a Kurtág 100 fesztiválhoz, amelyet február 15. és 28. között rendeznek meg a Budapest Music Center szervezésében.

Azonban a fesztivál kezdete előtt, február 6-án és 7-én kétnapos Kurtág-workshopra várja az érdeklődőket a Concerto Budapest a Zeneakadémia nagytermében.

A különleges esemény betekintést enged abba a műhelymunkába, amelynek során a zenekar Kurtág György Die Stechardin című új operájának ősbemutatójára, valamint Pierre Boulez 90. születésnapjára komponált Petite musique solennelle előadására készül Keller András vezényletével. A próbákon – a tervek szerint – maga a zeneszerző is jelen lesz. A workshopokat esti koncertek egészítik ki: a Concerto Budapest művészeiből álló Ligeti Ensemble február 6-án és 7-én mutatja be „Virág az ember…” – Kurtág György kamarazenéje című hangversenyét. A közel egyórás programban a zeneszerző rövidebb darabjai hangzanak el, köztük olyan művek is, amelyek Magyarországon most szólalnak meg először.

A koncert címadó gondolatáról Gőz László, a Budapest Music Center alapítója így fogalmazott:

Márta néni – Gyuri bácsi felesége – mindig rajzolt egy kis virágot az aláírásai mellé. Ez a virág csak úgy kinő, senki nem ültette, mégis ott van, szép. Nem hasznos, nem praktikus, de valamit üzen. Ez a szemlélet mélyen benne van Kurtág zenéjében is.

A workshopokon és az esti koncerteken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A centenárium egyik csúcspontja február 20-án a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében megrendezett ünnepi koncert, ahol a Concerto Budapest világklasszis szólisták – Pierre-Laurent Aimard, Szűcs Máté és Fenyő László – közreműködésével ad áttekintést Kurtág életművéről.

A műsorban helyet kap az 1955-ben komponált, bartóki ihletésű brácsaverseny-tétel, a nyolcvanas évek végének megrázó cselló–zongora kettősversenye, valamint Beethoven egyik vonósnégyestételének zenekari átirata. Az est zárásaként hangzik el a Die Stechardin című egyfelvonásos opera világpremierje, amelyet Kurtág 2023 és 2025 között komponált. Az érzékeny monodráma Maria Husmann német opera-énekesnő előadásában szólal meg.

Gőz László szerint nem volt kérdés, ki vezényelje az új opera bemutatóját:

Egyértelmű volt számomra, hogy Keller Andrásnak kell dirigálnia. Ők ketten félszavakból is értik egymást.

Mester és tanítvány: élő szellemi kapcsolat

A Kurtág–Keller kapcsolat a magyar zenei élet egyik legkülönlegesebb szellemi köteléke. Gőz László szerint Keller András nemcsak előadója, hanem folytatója is Kurtág művészetének:

A »Kurtág-gyerek« státusnak ma rangja van. Ez nem emlékezés vagy tisztelgés, hanem valódi folytatás.

Keller András számára a közös munka életre szóló iránytűt adott:

Amikor Kurtág leír két hangot, a kettő között egy élettörténet feszül. Néhány hangból teljes zenei univerzumot teremt.

A Kurtág 100 fesztivál február 28-án a Zeneakadémia Solti Termében zárul a szerző egyik legismertebb alkotásával, a Kafka-töredékekkel, Juliane Banse és Keller András előadásában. A mű stúdiófelvétele – amelyet a két művész 2006-ban készített – több nemzetközi díjat is elnyert.

Nemcsak Magyarország, hanem a mai zenei világ egyik legnagyobb zeneszerzőjét ünnepeljük

– vallja Keller András, hozzátéve: Kurtág minél idősebb, annál fiatalabb. A zenében minden nap meg lehet fiatalodni.

A Concerto Budapest centenáriumi Kurtág-ünnepei nemcsak egy életműre tekintenek vissza, hanem azt is megmutatják: Kurtág György zenéje ma is jelen idejű, élő és továbbgondolható hagyomány.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

