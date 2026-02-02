Farsangi programokkal várja a látogatókat a Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum február 7-én kézműves-foglalkozásokkal és tematikus tárlatvezetéssel, február 14-én pedig egész napos rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang – amely idén február 18-án ér véget – a hagyomány szerint a mulatság, az átváltozás és a közösségi együttlét időszaka. A paraszti kultúrában ilyenkor kevesebb volt a mezőgazdasági munka, nagyobb szerepet kaptak a zajos, jelmezes szokások, amelyek a tél búcsúztatását és a tavaszvárást szolgálták. Ezt a hagyományvilágot idézik meg a múzeum programjai is.

A Néprajzi Múzeum épülete a Városligetben. Fotó: MTVA/Lapis Renáta

A rendezvények középpontjában a mohácsi busójárás áll, amely az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szerepel, és a magyar népi kultúra egyik legismertebb ünnepe. A népszokás egyszerre télűző karneváli hagyomány, turisztikai vonzerővel bíró fesztivál és családi-közösségi esemény.

Február 7-én Rosta Tímea és Rosta Endre népi iparművészek közreműködésével szerveznek programokat. Délelőtt faálarc-festés és fakanálbáb-készítés várja az érdeklődőket, valamint bemutatkoznak az úgynevezett szép busók is, akik fátyollal fedett arccal, a sokác népviselet elemeit idéző öltözetben jelennek meg. Délután 14 órától tematikus tárlatvezetés indul, amelyen Rosta Endre a személyes tapasztalatain és az alkotásain keresztül ismerteti a busójárás élő hagyományát.

Február 14-én Maszkok, szerelem és télűzés címmel egész napos programsorozatot rendeznek, amely a farsangi hagyományok mellett a Valentin-naphoz is kapcsolódik.

A gyerekeket a Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklorikusz című interaktív előadása mellett játékos foglalkozások, valamint maszk- és zajkeltő hangszerkészítő kézművesprogramok várják. A kamaszok és felnőttek tematikus és zenés tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a maszkviselés európai és tengerentúli jelentéseivel, a busójárás és az asszonyfarsang szokásaival, valamint a farsang helyével a paraszti év rendjében. A programok között szerelmi történetekhez kapcsolódó tárgybemutatók is szerepelnek.