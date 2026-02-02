Néprajzi MúzeumValentin-napRosta Endrefarsangcirkuszművészet

Farsangi programokkal várja a látogatókat a Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum a farsangi időszak hagyományaihoz kapcsolódó programokat kínál közönségének a következő két hétvégén. A programok a paraszti kultúra hagyományvilágát idézik, de a farsangi hagyományok mellett a Valentin-naphoz is kapcsolódnak majd – olvasható a Néprajzi Múzeum közleményében.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 02. 02. 16:51
A farsangi időszakban is különleges programokkal várja látogatóit a Néprajzi Múzeum. Forrás: Facebook
A farsangi időszakban is különleges programokkal várja látogatóit a Néprajzi Múzeum. Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Néprajzi Múzeum február 7-én kézműves-foglalkozásokkal és tematikus tárlatvezetéssel, február 14-én pedig egész napos rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang – amely idén február 18-án ér véget – a hagyomány szerint a mulatság, az átváltozás és a közösségi együttlét időszaka. A paraszti kultúrában ilyenkor kevesebb volt a mezőgazdasági munka, nagyobb szerepet kaptak a zajos, jelmezes szokások, amelyek a tél búcsúztatását és a tavaszvárást szolgálták. Ezt a hagyományvilágot idézik meg a múzeum programjai is.

A Néprajzi Múzeum épülete a Városligetben. Forrás: MTVA / Lapis Renáta
A Néprajzi Múzeum épülete a Városligetben. Fotó: MTVA/Lapis Renáta

A rendezvények középpontjában a mohácsi busójárás áll, amely az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szerepel, és a magyar népi kultúra egyik legismertebb ünnepe. A népszokás egyszerre télűző karneváli hagyomány, turisztikai vonzerővel bíró fesztivál és családi-közösségi esemény.

Február 7-én Rosta Tímea és Rosta Endre népi iparművészek közreműködésével szerveznek programokat. Délelőtt faálarc-festés és fakanálbáb-készítés várja az érdeklődőket, valamint bemutatkoznak az úgynevezett szép busók is, akik fátyollal fedett arccal, a sokác népviselet elemeit idéző öltözetben jelennek meg. Délután 14 órától tematikus tárlatvezetés indul, amelyen Rosta Endre a személyes tapasztalatain és az alkotásain keresztül ismerteti a busójárás élő hagyományát.

Február 14-én Maszkok, szerelem és télűzés címmel egész napos programsorozatot rendeznek, amely a farsangi hagyományok mellett a Valentin-naphoz is kapcsolódik.

A gyerekeket a Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklorikusz című interaktív előadása mellett játékos foglalkozások, valamint maszk- és zajkeltő hangszerkészítő kézművesprogramok várják. A kamaszok és felnőttek tematikus és zenés tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a maszkviselés európai és tengerentúli jelentéseivel, a busójárás és az asszonyfarsang szokásaival, valamint a farsang helyével a paraszti év rendjében. A programok között szerelmi történetekhez kapcsolódó tárgybemutatók is szerepelnek.

A rendezvényt filmvetítések és koncertek egészítik ki. A Néprajzi Múzeum tájékoztatása szerint azok számára is elérhetők ismeretterjesztő anyagok, akik nem tudnak részt venni az eseményeken: digitális segédanyagok és archív felvételek mutatják be a farsangi népszokásokat.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu