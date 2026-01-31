Róza mama legendás máréfalvi lepényeit is megkóstolhatjuk a szentendrei Skanzenben

2022 óta rendezik meg nagy sikerrel a Taste of Transylvania fesztivált Erdély gyönyörű vidékén, a gyimesi borospataki skanzen festői lankái között. Ez a gasztrokulturális fesztivál érkezik hozzánk és az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik. A szervezők mindhárom napra nagykoncertekkel készülnek: pénteken a 4S Street, szombaton a Bagossy Brothers Company műsorával várják a közönséget, vasárnap az Alma együttes szórakoztatja majd a legkisebbeket.

Erdély híres gasztrokulturális fesztiváljának itthoni megrendezéséről szóló sajtótájékoztató résztvevői. Fotó: Taste of Transylvania / Ilyés Zalán

Erdély ízei a skanzenben

A rendezvényen tucatnyi hazai és erdélyi séf és étterem képviselteti majd magát: a résztvevők között ott találjuk többek között Rácz Jenőt (Rumour, M’EAT, Ypsilon), Kaszás Kornélt (Babel), Szabi a péket, Gáll Tímeát, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzőjét, a legjobb romániai séfként számon tartott Alex Petriceant (NOUA étterem), a borospataki skanzen csapatát, valamint a székelyudvarhelyi és csíkszeredai Páva éttermek és a budapesti Vineta Bar egyik megálmodóját, a Taste of Transylvania fesztivál alapítóját és főszervezőjét, Trucza Adorjánt is.

A háromnapos rendezvény egyik legizgalmasabb programeleme az Örömfőzde lesz, amelynek keretein belül tapasztalt erdélyi háziasszonyok és Michelin-csillagos séfek csoportjai főznek párhuzamosan – bemutatva, milyen széles variációs lehetőségek állnak rendelkezésükre akkor is, ha az ételek elkészítéséhez ugyanazokat az alapanyagokat használják fel.

Az Örömfőzde lehetőséget ad a tradicionális erdélyi konyha és a modern gasztronómia megközelítési módjainak találkozására – az elkészült fogásokat pedig a fesztivál látogatói is megkóstolhatják. A gasztrokulturális fesztivál a hagyományos magyar ízek mellett az erdélyi román, zsidó, szász és örmény konyha legjavába is bepillantást enged, a programot ugyanakkor termelői vásár és gasztropiac is kiegészíti – így a húsvéti ünnep hozzávalóit is beszerezhetjük majd a fesztiválon.

Trucza Adorján, a Taste of Transylvania alapítója a Fény utcai piacon, a Vineta Barnál tartott sajtóeseményen elmondta, hogy első alkalommal lépnek ki Erdélyből sikeres fesztiváljukkal, és bíznak benne, hogy a fesztivál a magyarországi közönség szívét is meghódítja majd. –

Az idei évben nagyszabású terveink vannak: a szentendrei esemény után a rendezvényt más nagyvárosokba, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Bukarestbe is elvisszük. Közben természetesen már készülünk az elmaradhatatlan őszi borospataki fesztiválra is

– emelte ki a főszervező.