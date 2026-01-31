Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

GyimesSzentendrei SkanzenskanzengasztrokulturálisErdélyfesztivál

Róza mama legendás máréfalvi lepényeit is megkóstolhatjuk a szentendrei Skanzenben

Ha szeretjük az erdélyi ízeket: a laskát, a micset vagy a csorba levest, hamarosan megkóstolhatjuk itthon is. Március 27–29. között Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegysége ad otthont- első alkalommal- az Erdélyben már komoly hagyományokkal rendelkező Taste of Transylvania fesztiválnak, ahol mindezt tapasztalt főzőasszonyok és a legjobb hazai, erdélyi és romániai séfek kínálják, és mutatják be tudásukat. A kulináris élmények mellett ugyanakkor termelői piac és kulturális események: nagykoncertek, filmvetítések és könyvbemutatók is gazdagítják a programot.

Bényei Adrienn
2026. 01. 31. 8:14
Készül a mics a Vineta bárban, a Fény utcai piacon Fotó: Taste of Transylvania / Ilyés Zalán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2022 óta rendezik meg nagy sikerrel a Taste of Transylvania fesztivált Erdély gyönyörű vidékén, a gyimesi borospataki skanzen festői lankái között. Ez a gasztrokulturális fesztivál érkezik hozzánk és az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik. A szervezők mindhárom napra nagykoncertekkel készülnek: pénteken a 4S Street, szombaton a Bagossy Brothers Company műsorával várják a közönséget, vasárnap az Alma együttes szórakoztatja majd a legkisebbeket.

Erdély
 Erdély híres gasztrokulturális fesztiváljának itthoni megrendezéséről szóló sajtótájékoztató résztvevői. Fotó: Taste of Transylvania / Ilyés Zalán 

Erdély ízei a skanzenben

A rendezvényen tucatnyi hazai és erdélyi séf és étterem képviselteti majd magát: a résztvevők között ott találjuk többek között Rácz Jenőt (Rumour, M’EAT, Ypsilon), Kaszás Kornélt (Babel), Szabi a péket, Gáll Tímeát, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzőjét, a legjobb romániai séfként számon tartott Alex Petriceant (NOUA étterem), a borospataki skanzen csapatát, valamint a székelyudvarhelyi és csíkszeredai Páva éttermek és a budapesti Vineta Bar egyik megálmodóját, a Taste of Transylvania fesztivál alapítóját és főszervezőjét, Trucza Adorjánt is.

A háromnapos rendezvény egyik legizgalmasabb programeleme az Örömfőzde lesz, amelynek keretein belül tapasztalt erdélyi háziasszonyok és Michelin-csillagos séfek csoportjai főznek párhuzamosan – bemutatva, milyen széles variációs lehetőségek állnak rendelkezésükre akkor is, ha az ételek elkészítéséhez ugyanazokat az alapanyagokat használják fel.

 Az Örömfőzde lehetőséget ad a tradicionális erdélyi konyha és a modern gasztronómia megközelítési módjainak találkozására – az elkészült fogásokat pedig a fesztivál látogatói is megkóstolhatják. A gasztrokulturális fesztivál a hagyományos magyar ízek mellett az erdélyi román, zsidó, szász és örmény konyha legjavába is bepillantást enged, a programot ugyanakkor termelői vásár és gasztropiac is kiegészíti – így a húsvéti ünnep hozzávalóit is beszerezhetjük majd a fesztiválon.

Trucza Adorján, a Taste of Transylvania  alapítója a Fény utcai piacon, a Vineta Barnál tartott sajtóeseményen elmondta, hogy első alkalommal lépnek ki Erdélyből sikeres fesztiváljukkal, és bíznak benne, hogy a fesztivál a magyarországi közönség szívét is meghódítja majd. – 

Az idei évben nagyszabású terveink vannak: a szentendrei esemény után a rendezvényt más nagyvárosokba, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Bukarestbe is elvisszük. Közben természetesen már készülünk az elmaradhatatlan őszi borospataki fesztiválra is

 – emelte ki a főszervező. 

Cseri Miklós, a fesztivál magyarországi házigazdája, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója elmondta, hogy a skanzen Erdély tájegységét a 2022-es nyitás óta több százezer ember látogatta már meg. – 

Bár a borospataki helyszínt nehéz felülmúlni, úgy gondolom, a Pilis hegyvonulatai ugyancsak pompás hátteret adnak majd a fesztiválhoz, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál alkalmasabb helyszínt keresve sem találhatnánk. A programok sokszínűsége ugyancsak garancia arra, hogy ez a rendezvény a közösségek és a kultúrák igazi, élő találkozása legyen

 – hangsúlyozta a főigazgató. A sajtótájékoztatón jelen volt Ilonka Rozália, ismertebb nevén Róza mama, máréfalvi háziasszony, a Taste of Transylvania fesztiválok állandó, visszatérő résztvevője is. Jellegzetes, édes tejfölös lepényei Erdélyben már legendásak – a szentendrei rendezvényen végre a magyarországi közönség is megkóstolhatja majd ezeket. 

A fesztiválon a kulináris élvezetek mellett a kultúráé lesz a főszerep. A koncertek mellett filmvetítések (többek közt a Magyar menyegző, vagy az erdélyi futball-legenda életét feldolgozó Bölöni című filmek), valamint könyvbemutatók (pl. Csepelyi Adrienn könyvének bemutatója) is gazdagítják majd.

 A fesztiválra a jegyek itt vásárolhatók meg. Bővebb információ a Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapján található.



 

 



 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu