Móricz történelemhamisító volt?

A Móricz Zsigmond regényéből készült, a sajtóban sokszor szerencsétlenül csak a magyar Trónok harcaként hivatkozott sorozat első évada tavaly ősszel mutatkozott be a köztelevízión, azóta pedig bekerült a Netflix kínálatába is. Bőven volt lehetőségünk végignézni a sorozat mind a nyolc részét. A szervezők azonban jó érzékkel választották ki a harmadik részt a vetítésre, mert ezek után nem is kétséges, hogy érdemes végignézni Báthory Gábornak és Bethlen Gábornak az Erdélyért vívott, intrikákkal teli, súlyos erkölcsi döntésektől terhes, erotikával és vérrel teli küzdelmeit.

Horváth Dezső András, Helmeczy Dorottya, Urmai Gabriella Fotó: Veszprém Megyei Napló/Fülöp Ildikó

A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen Urmai Gabriella a sorozat alkotóit faggatta a film hátteréről. A Báthoryt alakító Katona Péter Dánielt az erdélyi fejedelem megformálásáról kérdezték a legtöbbet.

Abban hiszek, hogy egy színész akkor lehet hiteles, ha nem eljátszik egy szerepet, hanem magából hozza elő, azzá válik. Ebben a munkában rengetegen voltak a segítségemre, mindenki azon dolgozott, hogy komfortosan érezzem magam, a rokonaimtól kezdve a forgatásokon jelen lévő initmitáskoordinátorig

– mondta a fiatal színész.

Katona Péter Dániel a film forgatásán Fotó: Szigetváry Zsolt

– Móricz Zsigmond volt az első történelemhamisító – hangzik el félig viccesen, félig mégis komolyan a beszélgetés egy pontján, arról szólva, hogy a sorozat hogyan viszonyul a tudható tényekhez, illetve az alapjául szolgáló regénytrilógiához. A készítőket Oborni Teréz történész segítette az adaptációs folyamatokban, maguk az írók pedig azzal töltöttek el hat hónapot, hogy kiválogassák a roppant terebélyes alapműből azokat a szálakat, amik a filmen is megjeleníthetők.

Az ilyen grandiózus történetekben elkerülhetetlen a cselekményszálak, a helyszínek, a szereplők összevonása

– tudtuk meg Horváth Dezső András vezető forgatókönyvírótól.

Helmeczi Dorottya producer elárulta, hogy a második évad forgatókönyvei már a fiókban lapulnak, de hogy ezek megvalósulnak-e, az sok körülmény szerencsés együttállásának a függvénye, hiszen a Tündérkert nagyon nagy és drága sorozat, aminek már az előkészítése is hosszú éveket vett igénybe. A nézői visszajelzések mindenesetre rendkívül kedvezők, a sorozatot nemrég Latin-Amerikában is értékesítették, a szakma pedig idén tíz díjra jelölte a Tündérkertet – így mindenki joggal reméli a legjobbakat.