A Netflix új sorozata leleplezi a házasságtörő csalókat, többen öngyilkosságba menekültek

A Netflix trónja továbbra is megingathatatlannak tűnik a streamingplatformok között, a streamingóriás ezen a héten is olyan sorozatokkal rukkolt elő, amik közül garantáltan akad olyan, ami a képernyő elé szögez. Ettől a héttől újfent borzonghatunk rajta, micsoda vadhajtásokat eredményez a woke- mozgalom, milyen visszás hatásai vannak a digitalizációnak a párkapcsolatainkra, a legérdekesebbnek tűnő tartalmak között pedig akad magyar, görög, és dél-koreai sorozat is.

A Netfix ezen a héten is izgalmas újdonságokkal szorítja magához az előfizetőket. Fotó: AFP/Anadolu/Harun Ozalp

Netflix újdonságok a héten

Ashley Madison: Szex, hazugságok és botrányok Marsra magyar! A nyolcas műsor (The 8 Show) A sziget zenésze (Maestro in Blue) 2. évad A Bridgerton család (Bridgerton) – 3. évad

Ashley Madison: Szex, hazugságok és botrányok

Az Ashley Madison egy háromrészes mini-dokusorozat, amely a digitális korszak egyik legvitatottabb ügyét járja körül. Az Ashley Madison egy kifejezetten félrelépésekre, megcsalásra, házasságtörésre specializálódott párkereső oldal, ami már önmagában is polgárpukkasztó, ám a pokol akkor szabadult csak el, mikor meghekkelték a weboldalt, és a több millió felhasználó adatainak nyilvánosságra kerülése törvényszerűen és rövid úton vezetett a házasságok felbomlásához és tönkretett életekhez.

Toby Paton sorozata arra keresi a választ a kárvallottakkal közösen, hogy mégis mi romolhatott el, hová vezetett a technológia pszichológiai és etikai, társadalmi szempontból.

Marsra magyar! – 1. évad

A Marsra Magyar! a Hajnal-Vasad Kft. ügyes-bajos mindennapjait mutatja be, a főszerepben olyan színészekkel, mint Csőre Gábor vagy Stefanovics Angéla. Hogy mivel foglalkozik a cég pontosan, az nem különösebben fontos.

Az Office mintájára itt is az abszurd szituációkon, és az elnagyolt karaktereken van a hangsúly, akik épp egy Mars-expedícióra készítik fel a céget.

A sorozat sokaknak ismerős lehet a telekomos tévéreklámokból, amikben ugyancsak feltűnnek a Marsra magyar! szereplői.

A nyolcas műsor – 1. évad

A Netflix nélkül egészen biztosan rengeteg dél-koreai alkotással lennénk szegényebbek, a rendkívül népszerű Nyerd meg az életed (Squid Game) után A nyolcas műsor története ismét egy tévés reality szereplői körül forog. A pénzügyileg igencsak kiszolgáltatott játékosoknak csak száz napig kellene kibírniuk egymást egy tévéstúdióba zárva, és ha nyernek, megosztozhatnak a milliárdos főnyereményen.

A feladatot azonban megnehezíti, hogy a stúdió falai között minden ezerszer többe kerül, mint a való világban, ezek az összegek pedig a nyereményből vonódnak le folyamatosan, ami igencsak kényelmetlen kérdések elé állítja a játékosokat.

A koreaiak már régóta ráéreztek, hogy a mediatizált világ milyen életveszélyes fenyegetéseket rejt magában, ha egyszer tényleg igazán a szabadjára eresztik, a Netflix új sorozata is ezen a nyomvonalon elindulva villant fel újabb elborult variációkat.

A sziget zenésze – 2. évad

A sziget zenésze egy görög dráma sorozat, aminek első évada a világjárvány környékén játszódott.

A hellének sorozata óriási meglepetést okozott 2022-ben, teljesen váratlanul küzdötte fel magát a top 10-be, a második évad pedig a napokban került el a Netflixre.

A sorozat főszereplője Oresztész, aki egy kis szigetre utazik, hogy a semmiből szervezzen egy zenei fesztivált. A szigeten azonban szembesül a sziget mini társadalmával és egy extrém szerelmi történetbe is belekeveredik.

A Bridgerton család – 3. évad

A kosztümös sorozatok és filmek egyaránt valódi reneszánszukat élik, gondoljunk csak A koronára, a Downton Abbey-re vagy Az aranykorra, ebből a nagyon erős mezőnyből pedig nem könnyű kiemelkedni. A regényfolyamként már bizonyított Bridgerton család alkotói egy ravasz trükkel gondoskodtak róla, hogy a sorozat-adaptációnak híre menjen, és próbálkozásukat hallatlan siker koronázta, mivel most került fel a sorozat 3. évada.

A Bridgerton család ugyanis nemes egyszerűséggel fittyet hány mindenféle történelmi hitelességre azzal, hogy a legkülönfélébb rasszú színészekkel játszatják el benne a XIX. századi angol arisztokraták szappanoperáját.

Nem csoda, ha sok nézőt kizökkent, mikor meglátja, hogy még a britek királynőjét is fekete színész játssza, ugyanakkor a sorozatban valójában semmilyen funkciója sincs a rasszoknak, a progresszió egyik furcsa oldalhajtását láthatjuk megelevenedni a Netflixen.